 Офицеръ Россiйской императорской армiи В.С.Тороповъ. Часть № 1

Этот рассказ повествует о том, как офицер Российской императорской армии, проходивший в конце XIX века воинскую службу в крепости Брестъ-Литовскъ, впоследствии станет одним из опытных фортификаторов России… Данный рассказ состоит из пяти частей. В первой части разговор пойдет о подпоручике Вячеславе Сергеевиче Торопове, который увлёкся фотографическим делом, вероятно, когда служил в крепости Брестъ-Литовскъ…





На фотографии, выполненной в 1915 году, изображены фотографы 10-й Стрелковой Сибирской дивизии 5-го армейского корпуса Российской императорской армии. Сколько событий кровопролитной Первой мировой войны было освещено вот такими смелыми людьми с фотокамерами… Запечатлённые ими сюжеты дают нам всем увидеть то ушедшее прошлое, которое мы себе не можем даже представить… (фотография из интернета)

Для того, чтобы читателю было не утомительно читать мою статью, выставил музыкальную композицию с клипом. Думаю, она будет по нраву многим…

Американская музыкальная группа "Thought Beings" - песня "Hazy"







Каждый из нас может наполнить чашу истории города Бреста…

До недавнего времени я вообще ничего не знал об офицере Российской императорской армии Вячеславе Сергеевиче Торопове… Кто таков? Откуда он родом? Чем он занимался?... Но в ходе моих изыскательных работ оказалось, что он, как и многие офицеры России -Матушки, проходил воинскую службу в крепости Брестъ-Литовскъ…





На фотографии, выполненной неизвестным фотографом в 1911 году во Владивостоке, изображён подполковник Вячеслав Сергеевич Торопов (фотография из архива Владимира Ивановича Калинина, г.Владивосток Российская Федерация)

Просто представить себе не могу, какой пласт истории, связанный с Брестъ-Литовскимъ военным гарнизоном периода Российской империи, до сей поры не изучен, не говоря о жителях некогда русского города Брестъ-Литовска… Считаю, что каждый из нас может привнести свою лепту, чтобы наполнить чашу истории нашего прекрасного города Бреста. Но для этого надо настоящая любовь, желание и терпение…

Что означают надписи на фотографии?

Всё началось с приобретения фотографии…





На фотографическом бланке (15,8x11,7) с декоративной виньеткой имеется фотография, на которой изображено два отважных «мушкетёра», решивших сразиться на шпагах. Размер самой фотографии составляет 9,7x7 см. Обращает особое внимание то, что фотографический бланк сверху и снизу подрезан. Кто это сделал? Сейчас сказать трудно… Но в этом я не вижу трагизма, главное, что это замечательное фото уже в моих руках (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)

Казалось, обычная фотография, выполненная ещё в период Российской империи, на которой изображено двое молодых людей, схватившихся на шпагах «в смертельную схватку» (один - в форме служащего, другой - в военной). Что может быть интересного? Постановочное фото и всё, таких фотографий немало можно найти… Но для меня эта фотография оказалась не совсем обычной…





Обратная сторона фотографического бланка, на которой имеются надписи выполненные химическим карандашом, возможно, рукой подпоручика Вячеслава Сергеевича Торопова (из коллекции брестчанина Александра Пащука)

На обратной стороне фотографического бланка имеются надписи: № 4, «Онъ принялъ вызовъ…» (изъ романа), «Фотографъ-любитель подпоручикъ Тороповъ» и «Солiо Кодакъ». Что означают эти надписи? Ну а теперь обо всём по порядку…

№ 4

Например, № 4, по моему мнению, означает порядковый номер фотографии, выполненной фотографом-любителем подпоручиком В.С.Тороповым (вероятно, постановочных фотографий было выполнено несколько)…





Кто эти люди для подпоручика В.С.Торопова, которые согласились сфотографироваться? Друзья, или товарищи? Как их величать? Где они служили? А также, где сам снимок был выполнен, (т.е. в каком месте)?... Пока эти вопросы остаются для меня открытыми…







Две фотографии. Слева - изображён неизвестный в форме служащего. Справа - так же неизвестный молодой офицер в пенсне, на левом погоне его обмундирования просматривается эмблема петлицы инженерных войск. Именно эмблема дала мне подсказку, что съёмка происходила всё-таки в Вильно. Дело в том, что после прохождения службы в 3-й вылазочной батареи Брест-Литовской крепостной артиллерии подпоручик В.С.Торопов с 1892 года продолжил свою службу уже в инженерных войсках. В звании подпоручика он служил в 3-ем, а затем во 2-ом саперных батальонах, которые дислоцировались в те годы в городе Вильно. Поэтому для своей съёмки, вероятно, он пригласил друга или товарища, с которым вместе служили в вышеперечисленных сапёрных батальонах… Думаю, что было примерно так… Сожалею, что не указаны фамилии людей в постановочной фотографии (из коллекции брестчанина Александра Пащука)

Было бы просто замечательно, если бы фотография «ожила» и дала имена тех молодцев, которые на ней изображены… Буду надеяться на некое чудо, вдруг кто-то увидит на данной фотографии своих дальних родственников и напишет мне. Всякое бывает в жизни…

«Онъ принялъ вызовъ…» (изъ романа)

Имеется интересная надпись на фотографическом бланке, которая звучит так: «Онъ принялъ вызовъ…» (изъ романа). Оказывается, что подпоручик В.С.Торопов не только был фотографом – любителем, но и, в своем роде, «режиссером - постановщиком».





Думаю, что неспроста им был придуман постановочный сюжет для этой фотографии… Вероятно, В.С.Торопов применил сценарий из романа в стихах под названием «Евгений Онегин».





Книга, в которой опубликован роман в стихах «Евгенiй Онегинъ» русского писателя Александра Сергеевича Пушкина, была издана в 1837 году в Санктъ-Петербурге (изображение книги из интернета)

Это одно из самых значительных произведений русской словесности, написанное русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным (роман в стихах «Евгений Онегин» был написан в 1823-1832 годах).





Постановочная фотография, насколько она хороша своей импровизацией! Сколь удачно воплотил «режиссер-постановщик» В.С.Торопов идею сюжета из романа «Евгений Онегин» в реальное время. Дуэль на шпагах - это тоже дуэль… (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)

Думаю, что подпоручик В.С.Торопов был ценителем творчества великого поэта России, поэтому использовал слова из романа для фотографии под № 4…





Художественная картина под названием «Дуэль Онегина с Ленским» выполнена акварелью в 1899 году русским живописцем Ильёй Ефимовичем Репиным (1844-1930 гг.)… (изображение картины из интернета)

Правда, в романе Евгений Онегин принял вызов Ленского на дуэль на пистолетах, ну а «режиссер-постановщик» В.С.Торопов применил для своей фотографии дуэль на шпагах…

Солiо Кодакъ

Для читателя название Солiо Кодакъ мало о чём говорит… А ведь эта надпись имеется на фотографическом бланке…











Две пачки фотобумаги компании Kodak: Sоliо paper и Sоliо P.O.P "Kodak", выпущенные в продажу в конце XIX – начала XX века. На обратной стороне фотографического бланка имеется надпись Солiо Кодакъ. Вероятно, подпоручик В.С.Торопов обозначил для себя, на какой фотобумаге была выполнена фотография под № 4. (изображения из интернета)

Думаю, что название «Кодакъ» многим известно - это американская компания «Eastman Kodak Company», производитель фотоматериалов, оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для офсетной, цифровой и функциональной печати. А вот название «Солiо» мало кому знакомо…







Наставление по использованию фотобумаги "Солiо" компании Кодакъ, изданная в начале XX века. Это небольшое печатное издание, состоящее из 8 страниц, написанное на трёх языках: русском, немецком и польском (из коллекции брестчанина Александра Пащука)

Может и я бы этого не знал. Но, так как я увлекаюсь историей развития фотографичеcкого дела, название «Солiо» Кодакъ мне было известно. Именно на бумаге «Солiо» компании Кодакъ подпоручиком В.С.Тороповым была сделана фотография № 4…

Фотографъ-любитель подпоручикъ Тороповъ

Остаётся загадкой, то ли подпоручик В.С.Торопов сам научился фотографировать, или кто-то его научил фотографическому мастерству? Сказать на данный момент тяжело… Какой фотокамерой был сделан снимок под № 4 определённого ответа не могу дать…





В конце XIX века фотокамеры имелись в продаже свободно, как отечественного, так и зарубежного производства, поэтому приобрести их было не проблема. Стоили они в то время от 30 до 100 рублей… Так же можно предположить, что подпоручик у кого-то фотокамеру одолжил на время съёмок. Вариантов много, поди разбери какой из них верный… Самый главный у меня вопрос: а где всё-таки В.С.Торопов выполнил фотографию «дуэлянтов» № 4?... Дело в том, что он в звании подпоручика служил не только в крепости Брест-Литовскъ, но и в городе Вильно (куда прибыл для дальнейшего прохождения службы из крепости)…

Время неумолимо летит, но память о прошлом порой остаётся у нас на руках…

Прошло примерно около 130 лет с момента исполнения фотографии № 4 подпоручиком В.С.Тороповым, за это время многое в жизни изменилось… Уже нет на карте мира Российской империи, нет господ офицеров и нижних чинов Российской императорской армии, как нет в живых самого Вячеслава Сергеевича Торопова… Но память о его пребывании на нашей брестской земле осталась не только в архивных документах, когда он проходил воинскую службу в конце XIX в крепости Брестъ-Литовскъ, а и в самой фотографии… Фотография интересна тем, что была выполнена самим В.С.Тороповым. Скорее всего, именно он сделал химическим карандашом надписи на обратной стороне фотографического бланка, который ранее мною был представлен…





В моих руках фотография, выполненная в конце XIX века подпоручиком В.С.Тороповым, получила второе дыхание. Теперь это уже не просто некая «бумажка», а настоящий документ, который, приоткрыл небольшую жизненную историю связанную с фотографическим делом молодого офицера (фотография выполнена 20.02.2019 г., из собрания брестчанина Александра Пащука)

Теперь это уже документ, который в моих руках частично «ожил», тем самым пополнив в очередной раз новым именем исторический багаж нашего города Бреста!





Моё пожелание

Вот приоткрыта еще одна страница истории, связанная с нашим прекрасным и замечательным городом Брестом.

Если у кого-то есть какие-либо вопросы по поднятой мной теме, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону 8 (033) 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.

Спасибо всем, кто прочитал мою статью!

С большим уважением, брестчанин Александр Пащук