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Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»
24.02.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Спецсредства, мигалки, сирены, милиция с собаками. И все – сегодня в центре Бреста. Никакого ЧП, впрочем, не происходило. В областном центре стартовала череда мероприятий, которые проходят в ходе республиканской акции «Единый день безопасности». В стране она началась с 20 февраля и пройдет до 1 марта. Ее цель – формирование в обществе культуру безопасности жизнедеятельности.
У центрального универмага Бреста сегодня выстроились автомобили
Начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич отметил, что в ходе акции брестчанам и гостям города будут рассказывать о правилах безопасности на воде, в быту, на дорогах и в других сферах жизнедеятельности почему, собственно, привлекаются различные ведомства, в частности: МЧС, милиция, здравоохранение, образование, соцзащита и другие.
В ходе акции в Брестской области организована масса различных мероприятий. Концерты, дни открытых дверей, конкурсы, квесты и многое другое. Кроме того, проверяются системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, учреждения отрабатывают эвакуацию работников.
А в местах массового скопления населения, на опасных объектах запланированы тренировки по реагированию на ЧС.
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Спецсредства, мигалки, сирены, милиция с собаками. И все – сегодня в центре Бреста. Никакого ЧП, впрочем, не происходило. В областном центре стартовала череда...
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