Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»

Спецсредства, мигалки, сирены, милиция с собаками. И все – сегодня в центре Бреста. Никакого ЧП, впрочем, не происходило. В областном центре стартовала череда мероприятий, которые проходят в ходе республиканской акции «Единый день безопасности». В стране она началась с 20 февраля и пройдет до 1 марта. Ее цель – формирование в обществе культуру безопасности жизнедеятельности.



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У центрального универмага Бреста сегодня выстроились автомобили МЧС , ГАИ , департамента охраны. Своя «точка» была и у «Белгостраха». Гостей развлекали музыкальные номера, молодежь охотно фотографировалась, примеряя амуницию спасателей и милиционеров. У самых маленьких вызывали восторг весьма дружелюбные милицейские служебные собаки. Организаторы акции, меж тем, раздавали всем желающим буклеты с полезной информацией, например, что делать если разбился градусник, как избежать перегруза электросети или где лучше всего устанавливать пожарный извещатель.



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Начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич отметил, что в ходе акции брестчанам и гостям города будут рассказывать о правилах безопасности на воде, в быту, на дорогах и в других сферах жизнедеятельности почему, собственно, привлекаются различные ведомства, в частности: МЧС, милиция, здравоохранение, образование, соцзащита и другие.



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В ходе акции в Брестской области организована масса различных мероприятий. Концерты, дни открытых дверей, конкурсы, квесты и многое другое. Кроме того, проверяются системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, учреждения отрабатывают эвакуацию работников.



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А в местах массового скопления населения, на опасных объектах запланированы тренировки по реагированию на ЧС.



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