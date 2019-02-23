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Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»

24.02.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спецсредства, мигалки, сирены, милиция с собаками. И все – сегодня в центре Бреста. Никакого ЧП, впрочем, не происходило. В областном центре стартовала череда мероприятий, которые проходят в ходе республиканской акции «Единый день безопасности». В стране она началась с 20 февраля и пройдет до 1 марта. Ее цель – формирование в обществе культуру безопасности жизнедеятельности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63773.php

Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»

У центрального универмага Бреста сегодня выстроились автомобили МЧС, ГАИ, департамента охраны. Своя «точка» была и у «Белгостраха». Гостей развлекали музыкальные номера, молодежь охотно фотографировалась, примеряя амуницию спасателей и милиционеров. У самых маленьких вызывали восторг весьма дружелюбные милицейские служебные собаки. Организаторы акции, меж тем, раздавали всем желающим буклеты с полезной информацией, например, что делать если разбился градусник, как избежать перегруза электросети или где лучше всего устанавливать пожарный извещатель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63773.php

Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»

Начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич отметил, что в ходе акции брестчанам и гостям города будут рассказывать о правилах безопасности на воде, в быту, на дорогах и в других сферах жизнедеятельности почему, собственно, привлекаются различные ведомства, в частности: МЧС, милиция, здравоохранение, образование, соцзащита и другие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63773.php

Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»

В ходе акции в Брестской области организована масса различных мероприятий. Концерты, дни открытых дверей, конкурсы, квесты и многое другое. Кроме того, проверяются системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, учреждения отрабатывают эвакуацию работников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63773.php

Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»

А в местах массового скопления населения, на опасных объектах запланированы тренировки по реагированию на ЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63773.php

Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63773.php

Брест подключился к республиканской акции «Единый день безопасности»

 
Теги: Брест
 
 
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  Спецсредства, мигалки, сирены, милиция с собаками. И все – сегодня в центре Бреста. Никакого ЧП, впрочем, не происходило. В областном центре стартовала череда...
 
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