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«Танцующая весна». Творческий проект пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств»
24.02.2019 — Разное | Soligorsk News
13 февраля 2019 11:57 1896
"Танцующая весна". Творческий проект пройдет в ГУО "Солигорская детская школа искусств".
Уже который год ГУО «Солигорская детская школа искусств» радует жителей и гостей города творческим проектом «Танцующая весна». 2019 год не стал исключением.
1 и 2 марта текущего года в стенах Солигорской Детской школы искусств, пройдет очередной концерт, который является творческим отчётом работы хореографического отделения за предстоящий год.
Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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13 февраля 2019 11:57 1896 "Танцующая весна". Творческий проект пройдет в ГУО...
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