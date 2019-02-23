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«Танцующая весна». Творческий проект пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств»

24.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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13 февраля 2019 11:57 1896

"Танцующая весна". Творческий проект пройдет в ГУО "Солигорская детская школа искусств".

Автор: Эдуард Кидяев.

Уже который год ГУО «Солигорская детская школа искусств» радует жителей и гостей города творческим проектом «Танцующая весна». 2019 год не стал исключением. 

«Танцующая весна». Творческий проект пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств»

1 и 2 марта текущего года в стенах Солигорской Детской школы искусств, пройдет очередной концерт, который является творческим отчётом работы хореографического отделения за предстоящий год.

Начало мероприятия 18.00. Цена билета — 7 руб.  

Приходите, будет интересно!!! 

«Танцующая весна». Творческий проект пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств»

Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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13 февраля 2019 11:57 1896 "Танцующая весна". Творческий проект пройдет в ГУО...
 
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