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В Солигорске пройдёт благотворительный бал «ДЕТИ ЗА ЖИЗНЬ»

24.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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12 февраля 2019 18:08 1263

В Солигорске пройдёт благотворительный бал "ДЕТИ ЗА ЖИЗНЬ". АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

15 февраля отмечается Всемирный день онкобольного ребенка. Эта дата призвана обратить внимание общественности на проблемы детей с онкологическими заболеваниями. 

Приглашаем всех, кто интересуется этой темой на благотворительный бал. В субботу, 16 февраля, ГУ «Дворец культуры г. Солигорска». Начало: 18.00.

В Солигорске пройдёт благотворительный бал «ДЕТИ ЗА ЖИЗНЬ»

В ПРОГРАММЕ:

— выступление студии бального танца «Вита»;

— озвучивание проблем семей, воспитывающих онкобольных детей;

— обсуждение способов их решения;

— открытый диалог родителей онкобольных детей и заинтересованных лиц;

— обсуждение способов сотрудничества с Солигорским отделением ОО «БРО «Дети в беде»

В Солигорске пройдёт благотворительный бал «ДЕТИ ЗА ЖИЗНЬ»

Подробная информация по телефонам:

+375 44 577 92 11 (Инна Курс);
+375 29 685 71 23 (Оксана Алекса);
+375 44 708 07 64 (Апполинария Мишаева.)

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Теги: Новости
 
 
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12 февраля 2019 18:08 1263 В Солигорске пройдёт благотворительный бал "ДЕТИ ЗА...
 
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