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В Солигорске пройдёт благотворительный бал «ДЕТИ ЗА ЖИЗНЬ»
24.02.2019 — Разное | Soligorsk News
12 февраля 2019 18:08 1263
В Солигорске пройдёт благотворительный бал "ДЕТИ ЗА ЖИЗНЬ". АНОНС.
15 февраля отмечается Всемирный день онкобольного ребенка. Эта дата призвана обратить внимание общественности на проблемы детей с онкологическими заболеваниями.
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12 февраля 2019 18:08 1263 В Солигорске пройдёт благотворительный бал "ДЕТИ ЗА...
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