В Солигорске пройдёт благотворительный бал «ДЕТИ ЗА ЖИЗНЬ»

15 февраля отмечается Всемирный день онкобольного ребенка. Эта дата призвана обратить внимание общественности на проблемы детей с онкологическими заболеваниями.



Приглашаем всех, кто интересуется этой темой на благотворительный бал. В субботу, 16 февраля, ГУ «Дворец культуры г. Солигорска». Начало: 18.00.

