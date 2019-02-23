Горецкие наездницы вернулись с дипломами из Могилева

В Могилеве прошел открытый кубок области по преодолению препятствий в помещении. В нем приняли участие воспитанницы тренера Татьяны Геллер из конного отделения Горецкой ДЮСШ.





В программе «Трудный класс, до 120 см» второе место заняла Анастасия Фролова на лошади по кличке Эпилог.

В программе «Средний класс, до 110 см» первое место — у Ксении Геллер на Вирджинии и третье — у Анастасии Фроловой на Эпилоге.









В программе «Легкий класс, 90 см» второе место заняла Елизавета Селивестрова на Эпилоге. Для Ксении это был первый старт на соревнованиях такого уровня. А вот Эпилог — опытный и сильный боец, который помог успешно выступить сразу двоим спортсменкам.

Поздравляем с успехами и желаем новых побед!

Галина Кожевникова