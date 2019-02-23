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Горецкие наездницы вернулись с дипломами из Могилева

24.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В Могилеве прошел открытый кубок области по преодолению препятствий в помещении.  В нем приняли участие воспитанницы тренера Татьяны Геллер из конного отделения Горецкой ДЮСШ.

 

Горецкие наездницы вернулись с дипломами из Могилева
Ксения Геллер, Анастасия Фролова и Елизавета Селивестрова.

 

В программе «Трудный класс, до 120 см» второе место заняла Анастасия Фролова  на лошади по кличке Эпилог.

В программе «Средний класс, до 110 см» первое место — у  Ксении Геллер на Вирджинии и третье —  у Анастасии  Фроловой  на Эпилоге.

 

Горецкие наездницы вернулись с дипломами из Могилева
Выступает Анастасия Фролова на Эпилоге.

 

Горецкие наездницы вернулись с дипломами из Могилева
Ксения Геллер на Вирджинии.

 

В программе «Легкий класс, 90 см» второе место заняла Елизавета Селивестрова на Эпилоге. Для Ксении это  был первый старт на соревнованиях такого уровня.  А вот Эпилог — опытный и сильный боец, который помог успешно выступить сразу двоим  спортсменкам.

Поздравляем с успехами и желаем  новых побед!

 

Галина Кожевникова


 
Теги: Могилев
 
 
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  В Могилеве прошел открытый кубок области по преодолению препятствий в помещении.  В нем приняли участие воспитанницы тренера Татьяны Геллер из конного...
 
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