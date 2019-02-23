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Россиянин Максим Буров победил на этапе КМ по лыжной акробатике в Минске
24.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Российский спортсмен Максим Буров победил в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира, передает агентство
20-летний фристайлист из Ярославля занял первое место, набрав 120,36 балла. На вторую степень поднялся белорусский спортсмен Антон Кушнир с результатом 118,10 баллов.
Третье место еще у одного россиянина – Станислава Никитина, набравшего 99,12 балла. Старший брат Максима, 27-летний Илья Буров стал по итогам соревнований девятым.
В соревнования по лыжной акробатике среди женщин весь пьедестал заняли спортсменки из Китая. Победу одержала Сюй Мэнтао, на втором месте – Сюй Сыцунь, и замкнула тройку лидеров Шао Ци. Из российских спортсменок лучшего результата добилась Кристина Спиридонова, которая заняла десятое место.
Напомним, также в Минске проходит чемпионат Европы по биатлону, где ранее российские
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Еще один россиянин Станислав Никитин – третий. Старший брат Максима Бурова, Илья стал по итогам соревнований девятым.
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