Россиянин Максим Буров победил на этапе КМ по лыжной акробатике в Минске

Российский спортсмен Максим Буров победил в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира, передает агентство ТАСС . Турнир проходит в Минске.

20-летний фристайлист из Ярославля занял первое место, набрав 120,36 балла. На вторую степень поднялся белорусский спортсмен Антон Кушнир с результатом 118,10 баллов.

Третье место еще у одного россиянина – Станислава Никитина, набравшего 99,12 балла. Старший брат Максима, 27-летний Илья Буров стал по итогам соревнований девятым.

В соревнования по лыжной акробатике среди женщин весь пьедестал заняли спортсменки из Китая. Победу одержала Сюй Мэнтао, на втором месте – Сюй Сыцунь, и замкнула тройку лидеров Шао Ци. Из российских спортсменок лучшего результата добилась Кристина Спиридонова, которая заняла десятое место.