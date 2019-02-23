Нужны действенные меры

Демографическую ситуацию и совершенствование мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей, обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Александр Лукашенко заметил, что при рассмотрении мер по поддержке семей разговор должен идти не только о внедрении новых механизмов, но о совершенствовании системы в целом.





«У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость», — обратил внимание Президент.

Поэтому, по его мнению, надо разобраться в самой системе поддержки семьи и, возможно, перераспределить выделяемые средства. «Может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать. К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи —это все. А если вы на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара — это вы просто распыляете денежные средства. Поэтому нам надо серьезно подумать, — подчеркнул Глава государства. — Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли».

Президент обратил внимание, что для поддержки семей с детьми в Беларуси приняты исключительные меры. Среди них — оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных и программа семейного капитала. «Это существенные меры, которые работают. Поэтому надо подумать: если уж усиливать — то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают. Все равно человек в результате получит больше», — отметил Глава государства.

Президент резюмировал: в ближайшие годы необходимо разработать и реализовать действенные меры, направленные на увеличение рождаемости населения Беларуси. При этом важно, добавил он, уделить внимание формированию в обществе позитивного и уважительного отношения к материнству и семейным ценностям.

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В 2018 году в Беларуси родились менее 95 тыс. детей, что на 8% меньше в сравнении с 2017-м. Уровень смертности остается достаточно высоким: в прошлом году в стране умерли почти 200 тыс. человек, что на 600 человек больше, чем в 2017-м. В результате естественная убыль составила более 25 тыс. человек, увеличившись на 9 тыс. «Итоги 2018 года: численность населения уменьшилась и составила почти 9,476 млн человек», — привела статистику министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.