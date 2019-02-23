С теплицей на крыше гаража. Вот какие необычные домики строят наши дачники

В решении житейских вопросов дачникам нет равных. Хозяева шести соток всегда знают, как из минимума выжать максимум. Даже когда строят дом или теплицу, всегда найдут выход, как все это втиснуть на небольшом участке. Например, в СТ «Строитель» (название многое объясняет) хозяин участка построил теплицу на крыше гаража — и там реально что-то растет. REALTY.TUT.BY сделал подборку самых необычных дачных решений и домов, чтобы вы знали: нет ничего невозможного.

С теплицей на крыше

В СТ «Строитель» (пуховичское направление, 40 км от МКАД) продается участок, площадь которого всего 2,9 сотки. Если вы думаете, что это маловато, ошибаетесь! На участке поместился гараж с полноценной теплицей. Правда, находится она на крыше и в ней реально что-то растет.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Самый яркий

Напротив участка с гаражом есть и участок с домом. Хозяин у этих объектов один и, видимо, очень творческий человек. Смотрите, какой яркий он построил дом.



Фото: irr.by



Фото: irr.by

Внутри дом такой же очаровательный, как и снаружи. Кажется, что в нем остановилось лето.



Фото: irr.by

С витражами

В СТ «Пеленг» есть вот такой необычный домик с витражным остеклением. Он двухуровневый, площадью 100 квадратных метров. Хозяева строят еще третий этаж.



Фото:domovita.by



Фото:domovita.by

Замок на четырех сотках

Хозяева этого дома прекрасно справились с задачей уместить все, что нужно на четырех сотках. Всего-то надо было правильно спроектировать дом. Дача находится в Гомельской области в СТ «Автомобилист».

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Таинственный

Этот дачный дом, построенный с намеком на готику, расположен в СТ «Связист-Пром'89» в Столбцовском районе (57 км от МКАД). Из-за узких окон и острых элементов крыши дом выглядит таинственно.



Фото: realt.by



Фото: realt.by