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Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли представила авторскую линейку белья

24.02.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Британская супермодель и «ангел Victoria’s Secret», звезда третьих «Трансформеров» и «Безумного Макса: Дороги ярости» Роззи Хантингтон-Уайтли представила коллекцию авторского нижнего белья. Фасоны для Rosie Lingerie модель разработала совместо с маркой Marks & Spencer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 20 Фев 2019 в 10:42 PST

В фотосете модель представила два комплекта кружевного белья — белого и изумрудного цветов, которые вошли в лимитированную летнюю коллекцию бренда.

Напомним, модель замужем за актером Джейсоном Стэтхемом, который старше своей возлюбленной на двадцать лет. Год назад Роззи родила сына, но уже пришла в отличную физическую форму.

 
 
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Роззи Хантингтон-Уайтли представила коллекцию авторского нижнего белья. Это красиво!
 
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