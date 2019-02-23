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Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли представила авторскую линейку белья
Британская супермодель и «ангел Victoria’s Secret», звезда третьих «Трансформеров» и «Безумного Макса: Дороги ярости» Роззи Хантингтон-Уайтли представила коллекцию авторского нижнего белья. Фасоны для Rosie Lingerie модель разработала совместо с маркой Marks & Spencer.
В фотосете модель представила два комплекта кружевного белья — белого и изумрудного цветов, которые вошли в лимитированную летнюю коллекцию бренда.
Напомним, модель замужем за актером Джейсоном Стэтхемом, который старше своей возлюбленной на двадцать лет. Год назад Роззи родила сына, но уже пришла в отличную физическую форму.
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Роззи Хантингтон-Уайтли представила коллекцию авторского нижнего белья. Это красиво!
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