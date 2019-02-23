Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли представила авторскую линейку белья

Британская супермодель и «ангел Victoria’s Secret», звезда третьих «Трансформеров» и «Безумного Макса: Дороги ярости» Роззи Хантингтон-Уайтли представила коллекцию авторского нижнего белья. Фасоны для Rosie Lingerie модель разработала совместо с маркой Marks & Spencer.

В фотосете модель представила два комплекта кружевного белья — белого и изумрудного цветов, которые вошли в лимитированную летнюю коллекцию бренда.

Напомним, модель замужем за актером Джейсоном Стэтхемом, который старше своей возлюбленной на двадцать лет. Год назад Роззи родила сына, но уже пришла в отличную физическую форму.