На таких, как они, земля держится

На страницах «Авангарда» мы постоянно рассказываем о тех, кто своим добросовестным трудом вносит весомый вклад в развитие и процветание Будакошелевщины, каждый раз доказывая, что наша земля славится

трудолюбивыми людьми. Сегодня нашими героями стали работники

из ОАО «Николаевка», которые названы победителями социально-

экономического соревнования среди трудовых коллективов предприятий

и организаций района за 2018 год в сельскохозяйственном производстве.

За плечами у Александра Устича 38 лет трудового стажа, из которых более 20 он проработал на тракторе. Про таких, как он, говорят: простой труженик.





Путь Александра Николаевича на Будакошелевщину был долог, тем не менее она для него стала вторым домом, ведь в аг. Николаевка живут его родители и близкие люди. Родился он в Киргизии, там окончил школу и выучился на электрика, отучился и на водителя. Тяга к технике ему передалась от отца, который в свое время трудился на тракторе и не раз брал мальчишку с собой. Вот так с юных лет он начал постигать все тонкости этой нелегкой и такой незаменимой в сельском хозяйстве профессии. После службы в армии ему довелось поработать на автокране, а в 1982 году он отправляется в Новгородскую область, где занимается освоением новых земель и строительством совхоза. Уже там, обрабатывая не паханные ранее земли, убеждается, что не мыслит свою жизнь без работы в сельском хозяйстве.

1987 год стал знаковым в жизни нашего героя. Ему на глаза попалась газета, в которой на работу в одно из хозяйств в Беларуси требовались специалисты сельскохозяйственной отрасли. К тому же, там предоставляли благоустроенное жилье и необходимую инфраструктуру. Вместе с другими работниками он с семьей отправился на новое место, которое впоследствии стало родным.

– За столько лет жизни в Николаевке я ни разу не пожалел о когда-то принятом решении. Здесь выросли мои дети, которые подарили мне 6 замечательных внуков, здесь обосновались мои родители и сестра с братом. Одним словом, агрогородок стал нашим домом. К тому же, я всю свою жизнь занимаюсь любимым делом, работаю на земле. Даже сейчас, выйдя на заслуженный отдых, не могу сидеть сложа руки и продолжаю работать в родном сельхозпредприятии. Благо, ни здоровье, ни мой железный помощник не подводят. Пока есть силы и востребованность в моей профессии, хочется еще что-то сделать для хозяйства, – делится Александр Николаевич.

Не секрет, что в поле всегда нужны толковые специалисты, люди, готовые трудиться не покладая рук и знающие все тонкости работы на земле. Тогда за все старания и приложенные усилия она дает хорошие урожаи. Механизатор отмечает, что в хозяйстве есть все условия для работы, а это и жилье, и достойная заработная плата, которую, безусловно, нужно заработать, хоть порой это непросто. Но если у человека есть желание и стремление работать, результат не заставит себя ждать.

И хотя нашего героя отличает скромность, да и своими успехами он хвастаться не любит, грамоты и благодарности от руководства района и сельхозпредприятия сами говорят о его заслугах. На таких, как он, земля держится.

По итогам за 2018 год Валентина Мельникова была признана лучшей среди операторов по доращиванию крупного рогатого скота (до шестимесячного возраста). Она ухаживает за самой младшей возрастной группой телят. Высокая сохранность, хорошие привесы – всё у этой женщины на высоте.





– На ферме работаю около 28 лет. Сама я местная, родилась и выросла в деревне Церковье, где и живу по сей день. Несмотря на то что получила профессию повара, долго по специальности не работала. Выйдя замуж, вернулась из Гомеля на малую родину и устроилась на ферму дояркой, – рассказывает Валентина Семеновна. – К тяжелому сельскому труду я приучена с детства, поэтому что такое работать на ферме знала не понаслышке. Мама моя тоже была дояркой, я с 12 лет ходила с ней на дойку и лихо управлялась с буренками. Может от того, что все у меня получалось, эта работа мне нравилась.

Около трех лет Валентина Мельникова трудится оператором по доращиванию крупного рогатого скота на МТФ «Прибор» и за это время уже достигла хороших результатов. Ежедневно она спешит на работу к пяти утра. Самых маленьких, которые содержатся в «профилактории» в клетках-домиках, она кормит из соски, а телята постарше уже самостоятельно пьют молоко из ведерка.

На плечах Валентины Семеновны лежит большая ответственность, ведь за телятами нужен особый внимательный уход, как за маленькими детьми. Именно сейчас они набираются сил и крепнут. Кроме того, в этот период животные очень уязвимы от болезней, поэтому перед ней стоит главная задача – обеспечить им должный уход. Сначала выпоить молозивом, потом приучить к молоку, затем к воде и сену.

Женщина всячески старается угодить своим подопечным с уходом: вовремя накормить и напоить, привести в порядок помещения, где они содержатся. При этом она всегда привыкла рассчитывать только на собственные силы, работая без праздников и выходных. И с этой задачей успешно справляется, о чем свидетельствуют привесы.

Несмотря на постоянную занятость, Валентина Мельникова управляется и с домашним хозяйством, а с приходом весны находит время на свое любимое увлечение – выращивание цветов, которые радуют глаз своей красотой и благоуханием. Она не только хороший работник, но и отличная мама и бабушка, которая с радостью принимает в своем доме пятерых внуков и дарит им всю свою любовь и заботу.

– Чтобы работа спорилась, нужно добросовестно относиться к своему делу, не лениться, не считаться с личным временем. Животные чувствуют отношение к ним, а телята, как дети: их нужно и приласкать, и погладить, и поговорить с ними, тогда они и кушать, и расти хорошо будут. Доброе слово еще никому не навредило, – отмечает Валентина Степановна.

Глядя на наших героев, всё больше убеждаешься в том, что, наверное, не люди выбирают сельское хозяйство, а оно выбирает их. Ведь тот, кто родился и вырос в деревне, с раннего детства умеет трудиться, не боится тягот сельской жизни и изначально умеет отдавать любовь родной земле, а самое главное – другого им и не надо.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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