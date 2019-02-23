Ужин легче - талия тоньше. Ловите три рецепта вкусных салатиков, с которыми справится каждый

Нет ничего более простого в приготовлении, чем салат. И когда как не сейчас, когда весна уже на пороге, вспомнить о том, что самое время худеть? Быстро, полезно, вкусно — именно по таким тегам найдете рецепты в этой статье.

Салат с красной рыбой



Источник рецепта и фото: 1000.menu

Ингредиенты: Красная рыба — 100 г;

Огурцы — 2 шт.;

Куриные яйца — 3 шт.;

Лук — 0,5 шт.;

Майонез — 1 ст.л.;

Укроп — по вкусу.

Как готовим?

Подготовим наши ингредиенты. Прежде всего ставим варить яйца (после закипания воды держим их на огне еще 8−10 минут) Пока яйца варятся, займемся нарезкой всех ингредиентов. Рыбу очищаем от косточек и нарезаем средними кубиками. Огурцы очищаем от кожицы и нарезаем также средними кубиками. Половину луковицы нарезаем мелкими кубиками. Яйца очищаем от скорлупы и нарезаем кубиками. Смешиваем все ингредиенты вместе, добавляем майонез, соль и перец по желанию, перемешиваем.

Салат c шампиньонами и морковью пo-кopeйcки



Источник рецепта и фото: more-vsego.net

Ингредиенты: Морковка пo-кopeйcки — 300 г; Шампиньоны — 200 г; Майонез — пo вкусу; Лук репчатый — 2 шт.; Отварная куриная грудка — 300 г; Сыр твердого сорта — 150 г; Яйцо вареное — 4 шт.

Как готовим?

Oбжapим нa pacтитeльнoм мacлe нapeзaнныe вдoль нoжки гpибов и репчатый лук. Bыложим в caлaтницу пepвым pядoм. Пpипpaвим мaйoнeзoм. Пoкpoшим oтвapныe яйцa, пocoлим и пoпepчим, выложим пoвepx шaмпиньoнoв. Bнoвь cмaжем coуcoм. Cлeдующий cлoй — мeлкopублeннoe куpинoe филe, пoлитoe мaйoнeзoм. Зaтeм идет кopeйcкaя мopкoвь, pяд coуca и — финальный слой — тертый сыр.

Салат с омлетом



Источник рецепта и фото: vkuso.ru

Ингредиенты: Яйца — 4 шт.; Огурцы — 1 шт.; Колбаса полукопченая — 200 г; Кукуруза консервированная — ½ банки; Майонез — по вкусу; Зелень — по вкусу.

Как готовим?

Свежий огурец и копченую колбасу режем соломкой. С кукурузы сливаем жидкость и высыпаем в салатницу. Взбиваем яйца и жарим омлет на растительном масле. Затем режем омлет на ровные полоски — примерно такого же размера, как остальные ингредиенты. Соединяем все ингредиенты и добавляем майонез. Солим и перчим по вкусу. Украшаем свежей зеленью.

Приятного аппетита!