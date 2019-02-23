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Ужин легче - талия тоньше. Ловите три рецепта вкусных салатиков, с которыми справится каждый

24.02.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Нет ничего более простого в приготовлении, чем салат. И когда как не сейчас, когда весна уже на пороге, вспомнить о том, что самое время худеть? Быстро, полезно, вкусно — именно по таким тегам найдете рецепты в этой статье.

Салат с красной рыбой


Источник рецепта и фото: 1000.menu

Ингредиенты:

  • Красная рыба — 100 г;
  • Огурцы — 2 шт.;
  • Куриные яйца — 3 шт.;
  • Лук — 0,5 шт.;
  • Майонез — 1 ст.л.;
  • Укроп — по вкусу.

Как готовим?

  1. Подготовим наши ингредиенты. Прежде всего ставим варить яйца (после закипания воды держим их на огне еще 8−10 минут)
  2. Пока яйца варятся, займемся нарезкой всех ингредиентов. Рыбу очищаем от косточек и нарезаем средними кубиками.
  3. Огурцы очищаем от кожицы и нарезаем также средними кубиками.
  4. Половину луковицы нарезаем мелкими кубиками.
  5. Яйца очищаем от скорлупы и нарезаем кубиками.
  6. Смешиваем все ингредиенты вместе, добавляем майонез, соль и перец по желанию, перемешиваем.

Салат c шампиньонами и морковью пo-кopeйcки


Источник рецепта и фото: more-vsego.net

Ингредиенты:

Морковка пo-кopeйcки — 300 г;

Шампиньоны — 200 г;

Майонез — пo вкусу;

Лук репчатый — 2 шт.;

Отварная куриная грудка — 300 г;

Сыр твердого сорта — 150 г;

Яйцо вареное — 4 шт.

Как готовим?

  1. Oбжapим нa pacтитeльнoм мacлe нapeзaнныe вдoль нoжки гpибов и репчатый лук. Bыложим в caлaтницу пepвым pядoм. Пpипpaвим мaйoнeзoм.
  2. Пoкpoшим oтвapныe яйцa, пocoлим и пoпepчим, выложим пoвepx шaмпиньoнoв. Bнoвь cмaжем coуcoм.
  3. Cлeдующий cлoй — мeлкopублeннoe куpинoe филe, пoлитoe мaйoнeзoм. Зaтeм идет кopeйcкaя мopкoвь, pяд coуca и — финальный слой — тертый сыр.

Салат с омлетом


Источник рецепта и фото: vkuso.ru

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.;

Огурцы — 1 шт.;

Колбаса полукопченая — 200 г;

Кукуруза консервированная — ½ банки;

Майонез — по вкусу;

Зелень — по вкусу.

Как готовим?

  1. Свежий огурец и копченую колбасу режем соломкой.
  2. С кукурузы сливаем жидкость и высыпаем в салатницу.
  3. Взбиваем яйца и жарим омлет на растительном масле. Затем режем омлет на ровные полоски — примерно такого же размера, как остальные ингредиенты.
  4. Соединяем все ингредиенты и добавляем майонез. Солим и перчим по вкусу. Украшаем свежей зеленью.

Приятного аппетита!

 
 
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