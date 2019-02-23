Ужин легче - талия тоньше. Ловите три рецепта вкусных салатиков, с которыми справится каждый
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Нет ничего более простого в приготовлении, чем салат. И когда как не сейчас, когда весна уже на пороге, вспомнить о том, что самое время худеть? Быстро, полезно, вкусно — именно по таким тегам найдете рецепты в этой статье. Салат с красной рыбой
Источник рецепта и фото: 1000.menu
Ингредиенты:
Красная рыба — 100 г;
Огурцы — 2 шт.;
Куриные яйца — 3 шт.;
Лук — 0,5 шт.;
Майонез — 1 ст.л.;
Укроп — по вкусу.
Как готовим?
Подготовим наши ингредиенты. Прежде всего ставим варить яйца (после закипания воды держим их на огне еще 8−10 минут)
Пока яйца варятся, займемся нарезкой всех ингредиентов. Рыбу очищаем от косточек и нарезаем средними кубиками.
Огурцы очищаем от кожицы и нарезаем также средними кубиками.
Половину луковицы нарезаем мелкими кубиками.
Яйца очищаем от скорлупы и нарезаем кубиками.
Смешиваем все ингредиенты вместе, добавляем майонез, соль и перец по желанию, перемешиваем.
Салат c шампиньонами и морковью пo-кopeйcки
Источник рецепта и фото: more-vsego.net
Ингредиенты:
Морковка пo-кopeйcки — 300 г;
Шампиньоны — 200 г;
Майонез — пo вкусу;
Лук репчатый — 2 шт.;
Отварная куриная грудка — 300 г;
Сыр твердого сорта — 150 г;
Яйцо вареное — 4 шт.
Как готовим?
Oбжapим нa pacтитeльнoм мacлe нapeзaнныe вдoль нoжки гpибов и репчатый лук. Bыложим в caлaтницу пepвым pядoм. Пpипpaвим мaйoнeзoм.
Пoкpoшим oтвapныe яйцa, пocoлим и пoпepчим, выложим пoвepx шaмпиньoнoв. Bнoвь cмaжем coуcoм.
Cлeдующий cлoй — мeлкopублeннoe куpинoe филe, пoлитoe мaйoнeзoм. Зaтeм идет кopeйcкaя мopкoвь, pяд coуca и — финальный слой — тертый сыр.
Салат с омлетом
Источник рецепта и фото: vkuso.ru
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт.;
Огурцы — 1 шт.;
Колбаса полукопченая — 200 г;
Кукуруза консервированная — ½ банки;
Майонез — по вкусу;
Зелень — по вкусу.
Как готовим?
Свежий огурец и копченую колбасу режем соломкой.
С кукурузы сливаем жидкость и высыпаем в салатницу.
Взбиваем яйца и жарим омлет на растительном масле. Затем режем омлет на ровные полоски — примерно такого же размера, как остальные ингредиенты.
Соединяем все ингредиенты и добавляем майонез. Солим и перчим по вкусу. Украшаем свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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Меняем зимние сытные ужины на легкие весенние салатики.
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