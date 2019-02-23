«Кто заплатит за устрицы?» Как сходить с друзьями в ресторан… и остаться друзьями

Все, кажется, начиналось замечательно: вы решили отметить праздник с друзьями в ресторане, предупредили всех, заказали столик, прекрасно провели время, насколько вы об этом можете помнить, но утром почему-то осталось неприятное ощущение.

Ваш кошелек пуст, жена коллеги звонит в истерике: «Куда ты дел моего мужа?!», приятель ищет потерявшийся пиджак, а домашние отказываются с вами разговаривать. Что-то явно пошло не так. И ведь не в первый раз. Давайте разберем эти этикетные и организаторские грабли по деталям, чтобы очередной праздник был отмечен без взаимных претензий и напряжения.

Об авторе:



Оксана Зарецкая — основательница Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой , культурный эксперт, специалист по этикету, блогер. В профессиональном багаже Оксаны Зарецкой работа с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничество с историком моды Александром Васильевым, организация образовательных и культурных проектов в Швейцарии и Беларуси, объединивших сотни людей. Оксана читает лекции по культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и этикете, который читает более 20 тысяч человек по всему миру .

«Буду рад вас видеть»

Итак, вы запланировали вечеринку в ресторане и составили список гостей. Посмотрите на него еще раз внимательно: всех ли людей можно совместить в одной компании? Возможно, вы специально подбираете присутствующих, чтобы перезнакомить их? Тогда подумайте, насколько участникам мероприятия будет интересно общаться друг с другом.

Как показывает мой опыт, нередко пара человек выпадает из общей компании. Или же все присутствующие делятся на две-три группы, потому что уже давно друг с другом общаются и практически не пересекаются: ваши родственники и коллеги, друзья по беговому клубу и сотрудники предпочитают разговаривать только друг с другом.



Фото: cosmo.com

Поверьте, это нормальная ситуация. И ваша задача как хозяина вечеринки все-таки помочь им перезнакомиться и найти себе новых собеседников. Для этого рассадите гостей, перемешав их друг с другом, разъедините супругов. Обязательно представляйте гостей с краткой, в одно-два предложения, презентацией: «Это Оксана Зарецкая, моя подруга и коллега. Оксана преподает этикет и обучает персонал ресторанов сервису».

В этом пункте хочется подробнее остановиться на распространенном нарушении правила этикета. Звучит оно так: в присутствии третьего лица его (или ее) нельзя называть «он» или «она». То есть неправильно сказать: «Это Оксана Зарецкая. Она преподает этикет». Потому что я стою тут рядом, присутствую при этом разговоре. «Он» или «она» говорят только про отсутствующего человека.

«Хозяин, письмо прилетело»

Вы составили список гостей и рассылаете приглашения. Или обзваниваете будущих гостей? Способ оповещения зависит от официальности мероприятия и статуса гостя. Чем более торжественным планируется праздник, чем более статусными — гости, тем сильнее надо подчеркнуть персональность приглашения. Самым «праздничным» сейчас считается бумажное приглашение — открытка или письмо. При этом желательно сопроводить его телефонным звонком или даже лично отвезти приглашение человеку. Наименее официальное приглашение — запрос через социальные сети.

Но как бы вы ни решили оповестить гостей о вашем желании видеть их на своем празднике, надо соблюсти следующие правила:

приглашать следует заранее. Официальные мероприятия требуют минимум двухнедельной отсрочки;

любые устные приглашения должны быть продублированы в письменном виде — отправь своему гостю информацию, например, через мессенджер с уточнением места, времени и других условий встречи;

напомните о запланированном мероприятии за сутки до его проведения.



Фото: onelovestory.pro

В приглашении должно быть указано:

время;

место;

повод;

имя приглашающего;

имя приглашаемого;

контактная информация: с кем и как можно и надо связаться, чтобы подтвердить свое присутствие или отказаться от приглашения.

Дополнительная информация, которую можно указывать:

как добраться до места встречи;

что надо принести с собой: подарок, еда, алкоголь и пр.;

можно ли прийти с кем-то (с детьми, домашними животными, супругами и пр.);

дресс-код — если он не указан, форма одежды определяется по времени дня, поводу и месту встречи.

«Я вас приглашаю» или «Праздник за свой счет»?

Планируя отметить праздник в ресторане или кафе, надо четко понимать, кто же будет платить по счету. И лучше это выяснить еще до начала события. Тут есть три варианта:

Вы «приглашаете» гостей и полностью покрываете все расходы на вечеринку. В таком случае официант в конце праздника приносит счет вам, и вы щедрою рукою отсыпаете ему в шапку золота. Или же в заведении делается предзаказ, часть которого можно покрыть заранее, а оставшееся — в финале. Тогда, как правило, от хозяина встречи звучит фраза: «Я приглашаю». Каждый из гостей оплачивает свой заказ самостоятельно. Об этом надо предупредить присутствующих заранее. Есть вариант, когда для большой компании делается предзаказ из больших блюд. Их стоимость делится между всеми поровну. Весь итоговый счет делится на количество гостей и оплачивается в равных долях.



Фото: cdninstagram.com

У каждого из этих сценариев есть свои достоинства и недостатки. Что важно понимать — оповестить гостей мероприятия заранее о формате оплаты надо обязательно.

«Точность — вежливость королей»

В прежние времена, когда деревья были большими, а интернета еще не существовало, ритм нашей жизни был много медленнее. Тогда этикет применительно ко времени чаще говорил о недопустимости опозданий. Проблемой же современного мира становится появление гостей заранее. Лучше прийти на 5 минут позже, чем на 5 минут раньше — говорит нам этикет XXI века. На самом деле, конечно, лучше приходить все-таки вовремя, но нет, наверное, ничего хуже, чем гости, явившиеся к столу, когда хозяева еще не готовы.

Поэтому совет гостям: если вы приехали заранее, лучше загляните в магазин или кофейню поблизости, чем спешите на праздник до часа X.

Совет хозяевам вечеринки: в приглашении можно указать время, когда вы готовы уже принимать гостей и время, когда праздник начнется. Обычно это выглядит как: «Двери открыты с 19.00. Праздник начинается в 20.00».

Для тех, кто не заставляет себя долго ждать, можно приготовить охлажденный аперитив и несколько тем для беседы. Общение с бокалом в руках до застолья — отличная возможность со всеми перезнакомиться и решить, рядом с каким молодым человеком вы решите сегодня сесть рядом. Мой совет: выбирайте самого обходительного и общительного. Тогда ваш бокал будет всегда полон, а беседа не прервется паузой по Станиславскому.

«Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»

В наших широтах принято максимально настойчиво предлагать всем гостям пить алкоголь. Как вы ни отказываетесь, все равно есть риск, что вас начнут переубеждать. Как поступить в этой ситуации?

Этикет говорит, что отказываться от первого бокала — welcome drink — все-таки не стоит. Вы не обязаны его пить, но взять в руки и пригубить будет проявлением уважения к организаторам вечеринки.



Фото: prohotelia.com

Мой лайфхак, спасавший меня многократно на многочисленных приемах и торжествах: разбавляйте алкогольные напитки водой. За этот совет, конечно, пуристы и любители вина готовы придать анафеме, но лучше я выпью за вечер один бокал вина в виде четырех безбожно разбавленных водой и льдом, чем захмелею после второго и потеряю самоконтроль преподавателя по этикету. Поверьте, просматривая фотографии с праздника на следующий день, вы будете себе чрезвычайно благодарны за такое благоразумное поведение.

Совет тем, кто уговаривает гостей пить: «Пожалуйста, не надо». Во-первых, каждый имеет право поберечь клетки мозга и печени от уничтожения алкоголем и продуктами его распада. А во-вторых, эти трезвые люди станут вашими помощниками, совестью и памятью вечеринки. Именно их незамутненный разум поможет вам восстановить хронологию событий и таки отыскать потерянный пиджак приятеля, про который я упоминала еще в начале статьи.

Эти же люди смогут вызвать такси, развести всех по домам, проследить за временем и отправить коллегу к семье в Москву, а не Ленинград. Проще говоря — сплошные выгоды.

«Это мое. Это не мое»

Вы отлично проводите время с друзьями за столом, истории и вино льются рекой, но вот кому-то из вас надо уходить раньше. Он прощается со всеми и аккуратно прячет под тарелку купюру за свой заказ. Вечеринка подходит к концу, и со стола собираются все деньги, оставленные ушедшими раньше гостями. И тут наступает один из самых неловких моментов — как вы ни считаете, но сумма не сходится.

И тогда оставшиеся гости достают смартфоны и на калькуляторах начинают высчитывать стоимость котлет и нарезок: «Это мое», «А это я вообще не заказывал», «Ого, сколько стоит у вас этот салат!» и так далее. Всем неудобно и немного стыдно, но не будешь ведь догонять на поезде Виктора с супругой, которые выпили шампанское с креветками, а оставили на счет как за жюльен со вчерашней колбасой. Как правило, разницу приходится покрывать организатору вечеринки. Как этого избежать?

После первого заказа, пока все при памяти и с меню в руках, попросите официанта принести счет и тут же его оплатите. Если кто-то из гостей пожелает что-то дозаказать, он же персональным счетом это и оплатит. Предупредите персонал заведения об этом заранее. Если в первоначальном заказе есть большие блюда для компании, их стоимость покрывается всеми поровну, вне зависимости от того, кто сколько с общей тарелки съел.

«Мы в ответе за тех, кого пригласили»

Праздник окончен. Гаснет свет. Но вам как организатору рано расслабляться. Хорошим тоном будет побеспокоиться о том, чтобы все гости спокойно и в полной сохранности были доставлены домой. На вас же лежит и обязанность проследить за своевременностью отправки восвояси тех гостей, которые спешат на самолет/поезд/собственную свадьбу как раз с вашей вечеринки. Не стоит их хватать за рукава и просить остаться. Они могут и поддаться вашим мольбам, вот только проблем и вопросов на утро у них прибавится. Поступать так для собственного веселья эгоистично.

Вызвать гостям такси, провести их на остановку, отдать в руки семье или хотя бы просто позвонить через час с вопросом, как они добрались — хороший тон и проявление вашей ответственности.



Фото: girlmed.ru

Со стороны гостей будет правильным на следующий день поблагодарить хозяев и организаторов вечеринки за чудесно проведенный вечер телефонным звонком или сообщением в мессенджере. Вам ничего не стоит, а им приятно. Глядишь, и в следующий раз позовут.

Поделитесь в комментариях своими случаями из встреч с друзьями в ресторане, когда приходилось разбираться с ошибками этикета и организации. Надеюсь, мои советы были для вас полезны и вы не попадете в подобные неприятные истории. Хороших и веселых вам праздников.