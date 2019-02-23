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«Кто заплатит за устрицы?» Как сходить с друзьями в ресторан… и остаться друзьями
Все, кажется, начиналось замечательно: вы решили отметить праздник с друзьями в ресторане, предупредили всех, заказали столик, прекрасно провели время, насколько вы об этом можете помнить, но утром почему-то осталось неприятное ощущение.
Ваш кошелек пуст, жена коллеги звонит в истерике: «Куда ты дел моего мужа?!», приятель ищет потерявшийся пиджак, а домашние отказываются с вами разговаривать. Что-то явно пошло не так. И ведь не в первый раз. Давайте разберем эти этикетные и организаторские грабли по деталям, чтобы очередной праздник был отмечен без взаимных претензий и напряжения.
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«Буду рад вас видеть»
Итак, вы запланировали вечеринку в ресторане и составили список гостей. Посмотрите на него еще раз внимательно: всех ли людей можно совместить в одной компании? Возможно, вы специально подбираете присутствующих, чтобы перезнакомить их? Тогда подумайте, насколько участникам мероприятия будет интересно общаться друг с другом.
Как показывает мой опыт, нередко пара человек выпадает из общей компании. Или же все присутствующие делятся на две-три группы, потому что уже давно друг с другом общаются и практически не пересекаются: ваши родственники и коллеги, друзья по беговому клубу и сотрудники предпочитают разговаривать только друг с другом.
Поверьте, это нормальная ситуация. И ваша задача как хозяина вечеринки все-таки помочь им перезнакомиться и найти себе новых собеседников. Для этого рассадите гостей, перемешав их друг с другом, разъедините супругов. Обязательно представляйте гостей с краткой, в одно-два предложения, презентацией: «Это Оксана Зарецкая, моя подруга и коллега. Оксана преподает этикет и обучает персонал ресторанов сервису».
В этом пункте хочется подробнее остановиться на распространенном нарушении правила этикета. Звучит оно так: в присутствии третьего лица его (или ее) нельзя называть «он» или «она». То есть неправильно сказать: «Это Оксана Зарецкая. Она преподает этикет». Потому что я стою тут рядом, присутствую при этом разговоре. «Он» или «она» говорят только про отсутствующего человека.
«Хозяин, письмо прилетело»
Вы составили список гостей и рассылаете приглашения. Или обзваниваете будущих гостей? Способ оповещения зависит от официальности мероприятия и статуса гостя. Чем более торжественным планируется праздник, чем более статусными — гости, тем сильнее надо подчеркнуть персональность приглашения. Самым «праздничным» сейчас считается бумажное приглашение — открытка или письмо. При этом желательно сопроводить его телефонным звонком или даже лично отвезти приглашение человеку. Наименее официальное приглашение — запрос через социальные сети.
Но как бы вы ни решили оповестить гостей о вашем желании видеть их на своем празднике, надо соблюсти следующие правила:
В приглашении должно быть указано:
Дополнительная информация, которую можно указывать:
«Я вас приглашаю» или «Праздник за свой счет»?
Планируя отметить праздник в ресторане или кафе, надо четко понимать, кто же будет платить по счету. И лучше это выяснить еще до начала события. Тут есть три варианта:
У каждого из этих сценариев есть свои достоинства и недостатки. Что важно понимать — оповестить гостей мероприятия заранее о формате оплаты надо обязательно.
«Точность — вежливость королей»
В прежние времена, когда деревья были большими, а интернета еще не существовало, ритм нашей жизни был много медленнее. Тогда этикет применительно ко времени чаще говорил о недопустимости опозданий. Проблемой же современного мира становится появление гостей заранее. Лучше прийти на 5 минут позже, чем на 5 минут раньше — говорит нам этикет XXI века. На самом деле, конечно, лучше приходить все-таки вовремя, но нет, наверное, ничего хуже, чем гости, явившиеся к столу, когда хозяева еще не готовы.
Поэтому совет гостям: если вы приехали заранее, лучше загляните в магазин или кофейню поблизости, чем спешите на праздник до часа X.
Совет хозяевам вечеринки: в приглашении можно указать время, когда вы готовы уже принимать гостей и время, когда праздник начнется. Обычно это выглядит как: «Двери открыты с 19.00. Праздник начинается в 20.00».
Для тех, кто не заставляет себя долго ждать, можно приготовить охлажденный аперитив и несколько тем для беседы. Общение с бокалом в руках до застолья — отличная возможность со всеми перезнакомиться и решить, рядом с каким молодым человеком вы решите сегодня сесть рядом. Мой совет: выбирайте самого обходительного и общительного. Тогда ваш бокал будет всегда полон, а беседа не прервется паузой по Станиславскому.
«Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»
В наших широтах принято максимально настойчиво предлагать всем гостям пить алкоголь. Как вы ни отказываетесь, все равно есть риск, что вас начнут переубеждать. Как поступить в этой ситуации?
Этикет говорит, что отказываться от первого бокала — welcome drink — все-таки не стоит. Вы не обязаны его пить, но взять в руки и пригубить будет проявлением уважения к организаторам вечеринки.
Мой лайфхак, спасавший меня многократно на многочисленных приемах и торжествах: разбавляйте алкогольные напитки водой. За этот совет, конечно, пуристы и любители вина готовы придать анафеме, но лучше я выпью за вечер один бокал вина в виде четырех безбожно разбавленных водой и льдом, чем захмелею после второго и потеряю самоконтроль преподавателя по этикету. Поверьте, просматривая фотографии с праздника на следующий день, вы будете себе чрезвычайно благодарны за такое благоразумное поведение.
Совет тем, кто уговаривает гостей пить: «Пожалуйста, не надо». Во-первых, каждый имеет право поберечь клетки мозга и печени от уничтожения алкоголем и продуктами его распада. А во-вторых, эти трезвые люди станут вашими помощниками, совестью и памятью вечеринки. Именно их незамутненный разум поможет вам восстановить хронологию событий и таки отыскать потерянный пиджак приятеля, про который я упоминала еще в начале статьи.
Эти же люди смогут вызвать такси, развести всех по домам, проследить за временем и отправить коллегу к семье в Москву, а не Ленинград. Проще говоря — сплошные выгоды.
«Это мое. Это не мое»
Вы отлично проводите время с друзьями за столом, истории и вино льются рекой, но вот кому-то из вас надо уходить раньше. Он прощается со всеми и аккуратно прячет под тарелку купюру за свой заказ. Вечеринка подходит к концу, и со стола собираются все деньги, оставленные ушедшими раньше гостями. И тут наступает один из самых неловких моментов — как вы ни считаете, но сумма не сходится.
И тогда оставшиеся гости достают смартфоны и на калькуляторах начинают высчитывать стоимость котлет и нарезок: «Это мое», «А это я вообще не заказывал», «Ого, сколько стоит у вас этот салат!» и так далее. Всем неудобно и немного стыдно, но не будешь ведь догонять на поезде Виктора с супругой, которые выпили шампанское с креветками, а оставили на счет как за жюльен со вчерашней колбасой. Как правило, разницу приходится покрывать организатору вечеринки. Как этого избежать?
После первого заказа, пока все при памяти и с меню в руках, попросите официанта принести счет и тут же его оплатите. Если кто-то из гостей пожелает что-то дозаказать, он же персональным счетом это и оплатит. Предупредите персонал заведения об этом заранее. Если в первоначальном заказе есть большие блюда для компании, их стоимость покрывается всеми поровну, вне зависимости от того, кто сколько с общей тарелки съел.
«Мы в ответе за тех, кого пригласили»
Праздник окончен. Гаснет свет. Но вам как организатору рано расслабляться. Хорошим тоном будет побеспокоиться о том, чтобы все гости спокойно и в полной сохранности были доставлены домой. На вас же лежит и обязанность проследить за своевременностью отправки восвояси тех гостей, которые спешат на самолет/поезд/собственную свадьбу как раз с вашей вечеринки. Не стоит их хватать за рукава и просить остаться. Они могут и поддаться вашим мольбам, вот только проблем и вопросов на утро у них прибавится. Поступать так для собственного веселья эгоистично.
Вызвать гостям такси, провести их на остановку, отдать в руки семье или хотя бы просто позвонить через час с вопросом, как они добрались — хороший тон и проявление вашей ответственности.
Со стороны гостей будет правильным на следующий день поблагодарить хозяев и организаторов вечеринки за чудесно проведенный вечер телефонным звонком или сообщением в мессенджере. Вам ничего не стоит, а им приятно. Глядишь, и в следующий раз позовут.
Поделитесь в комментариях своими случаями из встреч с друзьями в ресторане, когда приходилось разбираться с ошибками этикета и организации. Надеюсь, мои советы были для вас полезны и вы не попадете в подобные неприятные истории. Хороших и веселых вам праздников.
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Ваш кошелек пуст, жена коллеги звонит в истерике: «Куда ты дел моего мужа?!», приятель ищет потерявшийся пиджак, а домашние отказываются с вами разговаривать. Что-то...
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