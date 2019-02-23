На Галапагосах нашли черепаху, которая 100 лет считалась вымершей

На Галапагосах обнаружили гигантскую черепаху вида Chelonoidis Phantasticus. Данный вид уже 100 лет считался вымершим, сообщили представители Национального парка Галапагосских островов.

вымершими сто лет назад. Взрослая самка черепахи была обнаружена на острове Фернандина во время экспидиции, организованной Национальным парком и природоохранная организация Galapagos Conservancy. По словам ученых, данная особь принадлежит виду Chelonoidis Phantasticus, представители которого считалисьсто лет назад.

Сейчас известно об 11 видах гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах, еще 4 вида до неожиданной находки ученых считались вымершими.