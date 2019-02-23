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На Галапагосах нашли черепаху, которая 100 лет считалась вымершей
24.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
На Галапагосах обнаружили гигантскую черепаху вида Chelonoidis Phantasticus. Данный вид уже 100 лет считался
Взрослая самка черепахи была обнаружена на острове Фернандина во время экспидиции, организованной Национальным парком и природоохранная организация Galapagos Conservancy. По словам ученых, данная особь принадлежит виду Chelonoidis Phantasticus, представители которого считались
Сейчас известно об 11 видах гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах, еще 4 вида до неожиданной находки ученых считались вымершими.
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На Галапагосах обнаружили гигантскую черепаху вида Chelonoidis Phantasticus. Данный вид уже 100 лет считался вымершим, сообщили представители Национального парка...
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