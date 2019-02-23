Собрание актива хозяйственных кадров состоялось в Пинске

Собрание актива хозяйственных кадров города Пинска состоялось 8 февраля.

На нем не только подвели итоги работы за прошлый год, но и определили задачи на 2019-й.



Об итогах в реальном секторе экономики доложил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов. В своем выступлении он сконцентрировал внимание на основных вопросах развития промышленных предприятий, в том числе убыточных, речь шла также о занятости населения, показателях внешней торговли, инвестициях, работе транспортной отрасли.

Первый заместитель председателя горисполкома подчеркнул, что Пинск, в соответствии с программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, определен как центр экономического роста, имеющий высокие характеристики инвестиционной привлекательности и предпосылки для получения значимого экономического эффекта. Михаил Николаевич отметил, что для дальнейшего развития города во втором полугодии 2018 года разработан и одобрен Брестским облисполкомом и представлен на утверждение в Совет Министров Комплексный план мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию Пинска до 2020 года.

Основные направления плана – реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности и комплексности развития города, рост уровня и качества жизни населения за счет модернизации, частичного перепрофилирования действующих и создания новых предприятий и производств.



Также стоит задача привлечения инвестиций в экономику города и внедрение новых прогрессивных технологий, использование преимуществ региона в интересах эффективного развития и занятости населения, достижения размера заработной платы на уровне не менее 1 000 рублей. Перечень мероприятий затрагивает все сферы жизнедеятельности города, для их реализации планируется направить около 500 миллионов рублей из различных источников финансирования.

Заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Дубойский доложил о развитии строительной отрасли, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В этих отраслях было много сделано за минувший год, в нынешнем предстоит сделать не меньше.

Так, планируется завершить строительство 10 многоквартирных жилых домов, завершится реконструкция улицы Брестской, будет введен в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Радужный, начато освоение земельного участка в районе Козляковичи под строительство многоквартирных жилых домов.

ЖКХ г. Пинска планирует выполнить сплошное асфальтирование порядка 12 километров городских улиц и 9 километров тротуаров, подсыпать переработанными отходами железобетона и асфальтобетона 39 грунтовых улиц (протяженность 13,6 км) в районах индивидуальной жилой застройки Белявщина, Верасы, продолжить работы по ремонту набережной.

В части озеленения планируется высадить более 2 000 деревьев, 250 кустов, порядка 270 тысяч цветов. ЖРЭУ г. Пинска продолжит работы по ремонту асфальтного покрытия дворовых территорий, на 17 объектах жилфонда планируется провести капитальный ремонт, пройдет замена 6 километров тепловых сетей. «Пинскводоканал» планирует завершить реконструкцию водовода по ул. Первомайской (на участке от ул. Федотова до ул. Савича), начать работы по перекладке первого участка канализационного коллектора, продолжит строительство 3,87 км сетей канализации, а также канализационной насосной станции в районах существующей жилой застройки.

Продолжатся работы по реконструкции и расширению станции очистки сточных вод, начнется реконструкция блоков аэротенков-отстойников № 3-8.

Председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, уполномоченный представитель Главы государства по Брестской области Валерий Иванов, который принимал участие в городском хозактиве, подчеркнул, что столица Полесья входит в число 11 городов страны, по которым были даны особые поручения Главы государства А.Г. Лукашенко.

Валерий Иванов потребовал особое внимание уделить наведению порядка в городе: «Пинск внешне – европейский город. Но нужно еще больше сделать для того, чтобы он был красивым, аккуратным, ухоженным. Недопустимо, чтобы в черте города были захламленные территории, бесхозные здания и так далее». Валерий Иванов поручил начинать активную работу и неукоснительно следовать Комплексному плану мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию Пинска: «В этом документе расписано все, что необходимо сделать в ближайшее время. Полесье всегда славилось трудолюбивыми, дисциплинированными, ответственными людьми. Ваш регион – это кузница кадров и разработок в сфере высоких технологий, поэтому у вас есть резерв для роста. Самое главное – все должно делаться для людей, которые тут живут».



Председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец в своем докладе акцентировал внимание на некоторых ключевых аспектах развития города. Он особо подчеркнул, что в 2019 году предстоит выполнить большой объем работ, а это возможно только совместными усилиями: «Есть ряд проблемных вопросов, и основа для их решения – Комплексный план мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию Пинска до 2020 года. Он станет настольной книгой для всех нас».

В завершение заседания хозактива состоялась церемония награждения лауреатов почетного звания «Человек года» и чествования предприятий и учреждений, занесенных на Доску почета по итогам 2018 года.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

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