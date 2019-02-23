«Не бойтесь трудностей, ведь вы спасаете невинные души». Истории наших читателей о помощи животным

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. До наступления тепла мы будем публиковать ваши письма на LADY и в наших соцсетях.

Сегодня ловите порцию новых трогательных историй и читайте полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Если вы прислали нам письмо давным-давно — не переживайте, оно обязательно появится в нашем проекте. А вот письма, которые будут присланы с этого момента, мы, к сожалению, разместить не успеем, но обязательно включим их в первый же выпуск проекта в следующем сезоне.

«Это была маленькая испуганная собачка, которая боялась поводков, детей и больших железных предметов»

Марсель… Когда слышишь это слово, сразу представляется город на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Но сегодня история не о городе… Появилась Марсель на свет со своими братьями и сестрами под строительным вагончиком в Смолевичах. Три месяца они жили на стройке. Но приближалась зима и вряд ли маленькие щенки пережили бы морозы, если бы их не забрала к себе домой одна неравнодушная девушка. Она и начала пристраивать щенков в добрые руки.





В одной из соцсетей мы и увидели это объявление и сразу поняли, что это наша собака. И уже на следующий день у нас появился новый член семьи. Маленькая, испуганная собачка, которая боялась поводков, детей и больших железных предметов.





Но время шло и собачье сердечко начало оттаивать и доверять людям. Она уже сама подходила и ложилась рядом. Ошейник мы так и не приняли, но к шлейке привыкли и с удовольствием ходим гулять.





С того дня, как она появилась у нас, прошло два года — теперь это милая, добрая, нежная собака. Из всей нашей троицы собак (немецкая овчарка — Али и цвергпинчер- Шери) она самая хитрая, если они где нашкодят, то Марсель сразу ложится и делает вид, что спит, причем спит давно и очень крепко. Пока остальные в меру своей наивности остаются на месте преступления и ждут «заслуженного наказания». Вместе спят, вместе гуляют, всегда и везде вместе …









У нее нет родословной, нет благородных кровей, все чем она обладает — нестандартная внешность, преданное собачье сердце и большие любящие глаза. И это самое прекрасное из чудес на земле.

«Фрея любит дефилировать по подоконнику, гордо задрав филейную часть, на зависть бывшим уличным кавалерам»

Так уж сложилось, что у нас в доме всегда жили представители рода кошачьих. Все они, по воле богини кошачьей судьбы, были подобраны с улицы, не имели родословных,

не занимали призовые места на выставках. Однако, отсутствие этих мнимых регалий никоим образом не влияло на отношение к ним. Кошек любили и ими восхищались.

Обретя дом и настоящих хозяев, они становились полноправными членами семьи, каждая со своими уникальными качествами и характером. Когда характер проявлялся в полноймере, питомец получал соответствующее «имя по паспорту». Я расскажу о двух из них, которые живут и радуют нас в данный момент.

Однажды летом, отдыхая на даче, со стороны речки мы услышали жалобный писк. Котенок явно хотел быть услышанным — и его услышали. Как результат — этим же вечером сытый, согретый и с чувством выполненной задачи он уже спал на подушке и видел только самые радужные сны о своем будущем. Так, три года назад, в нашей семье появилась Фурия.





Выбранное имя подтверждалось живыми фактами. Примерно первый год ее жизни был для нас сплошной кОтастрофой и кОтаклизмом. В свободное от сна время котенок превращался в маленькую, но неутомимую шаровую молнию. По всем правилам жанра трансформация происходила исключительно в ночное время, когда все нормальные люди пытаются спать.

Правда, со временем, по мере взросления, характер начал трансформироваться в патологически независимый и даже вредный. Независимость выражалась в абсолютном отсутствии желания полежать на коленях, помурлыкать, проявить хоть некое подобие чувства нежности и благодарности. Однако нельзя не упомянуть достоинства. Сегодня это упитанная и приятная на ощупь кошка, которую одно сплошное удовольствие тискать руками и снимать стресс после работы. Из предпочтений: любит, когда миска наполнена едой, спать пузом кверху, смотреть в окно и виртуально охотиться за птицами, ходить на только что убранный и свежий лоток, забираться в корзины и коробки, не соответствующие ее размеру. Не любит, когда миска не наполнена едой,

когда в поле зрения появляется нечто жужжаще-шипящее (фен, пылесос), когда трогают за задние лапы.

А еще наша Фурия обладает уникальной способностью, находясь в другой комнате, учуять маленький пакет с сушеной рыбкой, и ждать, пока хозяин не потеряет бдительность. После этого ухватить добычу, унести в зубах весь пакет, чтобы эгоистично и в одиночестве его опустошить. Жизненные принципы: «Дай поесть, не мешай», «Ну вот поели, теперь можно и поспать», «Дай поспать, не мешай».

А примерно через год у нас прописалась еще одна барышня. Прописалась бы и раньше, но, живя на улице, абсолютно не давалась в руки, предпочитая вольный образ жизни.

Подкармливали и приручали, наверно, около года. В итоге кошка нам поверила, о чем сегодня ни разу не сожалеет. Это пушистая и дымчатая красавица своей утонченностью и грациозностью напоминала реинкарнацию некой древней богини. В интернете нашли большое сходство с редкой породой «нибелунг». Поэтому и имя Фрейя было взято из скандинавской мифологии.





Адаптация к новой жизни происходила очень медленно. Время, проведенное на улицах, успело наложить свой несмываемый отпечаток на отношение к окружающим.

Спустя некоторое время Фрейя превратилась в ласковую, отзывчивую, но тем не менее постоянно настороженную кошку. Нахождение на руках у хозяина и режим ласковой кошки всегда четко регламентированы по времени. Остерегается посторонних и незнакомых ей гостей, пресекает любые попытки почесать живот и другие превышения хозяйских полномочий: «Любите, но знайте меру»!

Ну, а способности всегда оставаться стройной и сохранять вес примерно на одной отметке, не ограничивая себя в деликатесах, позавидовала бы любая инстаграмная модель. Рожденная на улице, Фрейя остается в душе задирой и хулиганкой. Обожает первой приставать к «старшей сестре», получать от нее сдачи, не забывая при этом жалобно взывать о помощи. Любит дефилировать по подоконнику, гордо задрав филейную часть вместе с хвостом на зависть бывшим уличным кавалерам. Имеет привычку запрыгнуть утром на кровать, издать приветственный «мяв», по театральному упасть на бок, пару раз эффектно перевернуться, тем самым окончательно разбудив и улучшив утреннее предрабочее настроение.

«Страх, что старшие коты подхватят грибок, не отпускал, кажется, ни на минутку»

Наше маленькое счастье зовут Анфиса. Крохотный комочек, неизвестно как оказавшийся во дворе дома, плакал под машинами. Этот плач (зов на помощь) разносился по всему двору и был слышен на 9 этаже. Первая мысль была о дворовых котах, что-то не поделивших или заигравшихся.

Однако плач становился все громче и громче. Решение было принято, и мы отправились на поиски. Котенок притих. Долго пришлось колесить между домами, чтобы найти убежище малышки. Представляю, с каким ужасом владельцы автомобилей наблюдали за нашими тщетными попытками достать котенка. А что бы вы подумали, увидев, что около полуночи два человека ползают между машинами, периодически совершая перебежки от одного авто к другому? Час подзываний-приманивай-уговоров не дал результатов: малыш, оказавшийся весьма проворным, наверно, настолько был напуган «добротой» людей, что даже близко не подходил, перебегая от машины к машине.



Всякая несчастная моська, при должном уходе, может стать наглой счастливой мордой

От страха даже не подавал звука, и в результате мы его упустили из виду. В расстроенных чувствах вернулись домой, с робкой надеждой, что малыш все же убежал к дворовым «питомцам», которые его приняли в свою дружную семью. Следующее утро началось с уже знакомого плача. То ли солнечный свет придал крохе смелости, то ли голод сделал свое дело, но котенка удалось поймать под ободряющие пожелания местного дворника (большого ценителя котов, как оказалось). Вот так мы и попали домой. Думали, что приключения брошенного малыша закончились. Ан-нет.

Брезгливо взяв котенка и мельком осмотрев, ветеринар поставил неутешительный диагноз: лишай у девочки (спасибо, пол определил доктор безошибочно!). Все сразу стало на свои места. Кроха во дворе оказалась не случайно, некая добрая душа ее просто выбросила, обнаружив грибок. «Я в таких случаях обычно просто прохожу мимо. Мало проблем, что ли, в жизни. Лечить будете?» — последовал то ли совет, то ли вопрос доктора. Будем, конечно. Будем и точка, несмотря на то, что количество котов на квадратный метр в квартире казалось достаточным, и страх, что старшие подхватят грибок, не отпускал, кажется, ни на минутку. Сердце разрывалось от мысли, что крохе предстоит неопределенное время жить на балконе.



Старшие питомцы сразу приняли новенькую

Три недели малышка, названная Анфисой в честь питомца детства, стойко терпела прием лекарств, мытье, обработку кожи. И даже эти малоприятные процедуры не озлобили крошку: она радостно выбегала из домика каждый раз, когда кто-то заходил на балкон, просилась на ручки и ласково мурчала. Квартира при этом напоминала палату интенсивной терапии в больнице: насквозь, казалось, пропиталась антисептиками, как и мы сами. К счастью, результат лечения не заставил себя ждать…

Вуаля! Карантин закончился, и Анфиска познакомилась со своими «братом» и «сестрой». Я думаю, что завоевала суровые сердца «родственников» малышка лаской, потому что даже своенравная старшая кошка очень недолго косо смотрела на Анфису, а кот очень скоро начал играть роль джентельмена, что ему, кстати, не свойственно.





Прошло три месяца. Маленькое счастье с моторчиком не дает скучать и подает пример бодрости и радости жизни всем: и котам, и хозяевам. Она пыталась учить старших лазать по шторам и воровать со стола, а «родителям» теперь приходится убирать в ящики все, что хоть отдаленно напоминает игрушки: ручки, блокноты, зарядные и девайсы. Устав после игр, забегов и скачек, наша ласковая малышка скручивается клубочком на коленях хозяев и мурчит. «Мама» и «папа» на работе — не страшно, всегда можно устроиться около «братика» или «сестрички». Кажется, ничто уже не напоминает о голодном и холодном времени, кроме одного: ест Анфиса за троих. Или за пятерых. Нужно сказать, что отменный аппетит малышки благотворно сказался на поведении старших: они быстро поняли, что Анфиса не гордая и готова доедать за всеми, а сами они рискуют остаться голодными, если будут и дальше капризничать и демонстративно воротить моськи от мисок.

P. S.: Лишай — это не так уж и страшно. Не приговор во всяком случае!

«Врачи не хотели понапрасну никого обнадеживать, вдруг котенок не выживет»

Хочу рассказать про одного из наших котов: Рыжика. Мы забрали его у волонтеров почти год назад, сейчас коту уже больше года и он счастлив, надеюсь… Ну, мы-то точно счастливы, что он у нас есть!

Почти год назад, неравнодушная девушка Алена остановилась посреди оживленной дороги, чтобы подобрать беспомощный мохнатый комочек и отвезти его в клинику. Там она познакомилась с еще менее равнодушной Светланой, которая уже не первй год помогает бездомышам, она и поставила нашу крошку на лапки.





Что было вначале: разрыв брюшины, гематома сальника, мочевого пузыря и кишечника. Перелом обеих задних конечностей со смещением и разрыв связки, а так же ушной клещ. Пронозы врачей были осторожными: они не хотели понапрасну никого обнадеживать, вдруг котенок не выживет.

Сейчас это счастливый любимец всей семьи. С именем мы решили не мудрить и назвали Рыжмоном. Он идеальный кот: обожает, когда ему чешут щечки и пузико, невозможно уйти на работу и не почесать его утром, он так смотрит, что забываешь о расписании транспорта и всех утренних совещениях. Невозможно не почесать его и перед сном, он просто не даст уснуть, пока не намурчится от поглаживаний. Рыжик с удовольствием бегает за лазерной указкой, не шкодничает и, конечно же, любит покушать.





О перенесенной травме напоминает лишь его манера сидеть, не как обычные коты, а царственно возлежать на бедре. Через месяц после того, как у нас появился Рыжик, мы взяли ему подружку Майси, решили, что вдвоем веселей, и не прогадали.





Благодаря этому коту мы ближе познакомились с волонтерским движением в Гомеле. Теперь мы не только помогаем волонтерам, но и сами периодически подбираем бездомышей, лечим их и пристраиваем в любящие семьи.



На фото справа двое котиков своих, а двое — на передержке. Они уже нашли своих хозяев и новые дома.

Хочется в очередной раз сказать спасибо и Алене, и Светлане за их большие сердца и огромное терпение, потому что быть волонтером непросто! И несмотря на некоторые трудности, хочу попросить людей не бояться помогать бездомным животным, брать домой второго или третьего кота или собаку, хотя бы на передержку. Они, со временем, обязательно, обретут новые семьи, а вы испытаете радость от того, что спасли невинную душу.

«Под конец нашей поездки родители торжественно объявили о том, что мы едем за подарком»

Привет! Я Вадим, мне 11 лет. Я из города Мозыря. У меня есть собака по имени Граф. Его порода — Веймаранер. История его появления такова: 2 апреля 2017 года, мы с моими родителями приехали в Минск просто погулять. До этого у меня был день рождения, они скрывали от меня подарок и сказали, что подарят его тогда, когда мы приедем в Минск.





Уже под конец нашей поездки родители торжественно объявили о том, что мы едем за подарком. И вот, мы все ближе и ближе. Заходим в дом, а там куча собак одной породы. Я начал догадываться, какой мой подарок. Я был очень рад! Мы взяли Графа и счастливые уехали домой!

Сейчас Графу 1,5 года. Он высотой 75 см., так, как это легавая, ему нужно много бегать и все время быть в движении, поэтому мы часто гуляем. Граф любит покушать, любит, чтобы ему почесали животик, а еще он очень дружелюбный. Мы его любим!

Они все еще ищут дом:

Пайпуша

«- Пайпуша! — сказала зайчиха. — Что? — вздрогнул Мальчик. — Пайпуша, — повторила она. — Ты Пайпуша. — Меня зовут Игорь, — сказал он. — Нет, Пайпуша. По-нашему — Пайпуша. Ведь ты — младший в семье».





Пайпуша — нежный котик, получивший имя из детской книжки. Котик-зайчик, которого часто принимают за кошечку, навсегда ребенок, наивный и бесконечно добрый. Пайпуше около 5-ти лет, ходит в лоток, кастрирован.









Котик-ласка, котик-сердце, котик-любовь, которому нужен человек. Без человека грустит, с человеком рад — играть, лежать, мурлыкать, спать, говорить. Ищем для Пайпуши дом, где он станет членом семьи и ответит на вашу любовь своей безусловной любовью.





Звоните: +375297825656 — Светлана

Ласка





Ласке 5 лет, она стерилизована. Здорова. Мегаласковая, нежная тайская кошка. Хозяйка умерла, Ласка осиротела и переехала к дочери хозяйки. Но у той несколько своих котов, поэтому Ласка не может смириться с тем, что она не одна-единственная и стрессует. Кошка-золотая по характеру и воспитанию, но очень страдает в «стаде».





Телефон передержки: +375 29 6 443 555 Оксана

Кот Зефиркин

Котику три года, это метис экзота и британца. А хвост — короткий и крючком, как у поросеночка.





Активен, игрив, дружелюбен. Любит играть с адекватными детьми. Обожает в пять утра улечься рядом с лицом и начать тарахтеть, рассылая вокруг флюиды любви и нежности.

Любит гонки — кухня-коридор-комната-балкон-назад. И так несколько раз. Тарахтит так, что слышно из соседней комнаты. С другими котами дружит, с собаками — неизвестно. Здоров. Но как у всех экзотов, необходимо протирать уголки глаз — это не лечение, а именно гигиена этой породы котов.

Телефон: +375 29 6 443 555 Оксана

Малявка





Малявка родилась в мае 2017 на дачах. Дальше — стандартная история: маленьким котенком приехала на лечение, выздоровела. Пора бы уже искать свою семью. Очень ласковая тарахтелка. Веселая и игривая, как положено по возрасту. Других людей не знает, поэтому нужно время на адаптацию как и всем нормальным детям.

Телефон передержки: +375 29 6 443 555 Оксана

Патрик





Малышик здоровенький, воспитанный, игривый и ласковый. Ему 6 месяцев. Патрик обожает запрыгивать на коленки, на плечи и фырчать-мурчать от удовольствия. Любит играться и гладиться, умеет бодаться. Хорошо ладит с детьми и животными. Шерстка просто шелковая, глазенки добрые и доверчивые… Обаятельный белоснежный котик станет вашим лучшим другом и прекрасно поладит с другими питомцами! Здоров, кастрирован.





Приходите за пушистым счастьицем!





Контакт: +375 25 986−33−85 — Ирина.

Яночка





Обладая харизмой, можно очаровать многих. Яночка по паспорту, а в быту Машка, обладает 10-балльной кошачьей харизмой! Фраза: «А в сердце пламенный мотор…» — это про Машку. О, она — огонь! Энергичная игрунья, турбодизель какой-то. Игрушек много не бывает: мячики, мышки, веревочки, бумага… Зашвыривай дальше — принесет в зубах как собачка обратно.





А потом, набегавшись и наигравшись, она сладко спит у вас на коленках. Урчит и ластится. Просит ласку и дарит ее в избытке. Кисуле около 7 месяцев. Она стерилизована. Ходит в лоток отлично. Пользуется когтеточкой. Может пристраиваться и в частный дом. Так как чем больше места для Машки, тем лучше! Желательно в семью без маленьких детей.





Звоните: +37529−616−91−44 — Ольга

Синичка

Знакомьтесь — Синичка. Прелестная юная кошечка с мордочкой британки, характер трепетный, игривая и любопытная как ребенок. Очень любит ласку и нежность.





Вся такая пухленькая, хорошенькая, мурчастенькая! Синичке около шести месяцев, здорова, вакцинирована, стерилизована, лоток на отлично.





Самым добрым и надежным людям! Звоните:

+375 29 699−30−47 — Ольга

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Сегодня многие люди работают удаленно, поэтому часто уезжают из дома. Кто же остается с домашними питомцами? Стоит ли их заводить при «кочевом» образе жизни?

Домашние животные привязаны к хозяевам и болезненно переносят разлуку. Для них это всегда стресс. Выражается по-разному:

— протест в виде порчи мебели, одежды, обуви, бытовых предметов;

— отказ от еды;

— бесконтрольные походы в туалет;

— заболевания, обострение хронической болезни.

Так происходит потому, что мы не можем объяснить нашим любимцам причины отъезда и как скоро мы вернемся. Этим искренним, преданным существам непонятно, что человек может добровольно уехать из своего замечательного дома без них.

Исключение составляют животные, которые с удовольствием путешествуют вместе со своими хозяевами.

Итак, если вы часто отсутствуете дома, то очень подумайте, стоит ли заводить себе пушистого друга — это ответственность, время на игры, прогулки и общение.

Что же делать семьям, которые уезжают в отпуск 1−2 раза в год? С кем оставить животных?

Сегодня в районе Минска достаточно частных гостиниц для котов и собак, есть платные передержки. Важно предварительно собрать сведения о месте, куда собираетесь обратиться: нужны ли для заселения паспорта с отметками о вакцинах; нужна ли свежая справка от ветеринара об отсутствии инфекционных заболеваний; изучите отзывы «постояльцев»; съездите заранее осмотреть условия.

Скорее всего, в таких гостиницах «номером» для вашего любимца будет небольшая клетка либо вольер, часто стоящий на другой клетке с животным. Большое скопление незнакомых зверей, чужой кормилец — тоже сильное потрясение.

Лучший вариант — найдите среди своих знакомых тех, кто искренне любит собак и котов, и договоритесь с ними за умеренную плату о присмотре за питомцами на вашей территории. Либо отвезите пушистика к ним, если есть возможность предоставить на время отдельную комнату. О том, что нельзя резко подселять зверька к «старожилам» мы писали в одном из выпусков .

Любите и заботьтесь о своих близких!