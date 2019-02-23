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Сердце матери

24.02.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля, председатель Вайханского сельисполкома Лилия Грузневич вместе с управляющим делами Инной Крутовой навестили с цветами и сладким пирогом Валентину Крутову в д. Березняки (на снимке). До сих пор не затянулась душевная рана женщины от потери сына — воина-интернационалиста Александра Крутова. Последствия Афганской войны дали о себе знать в 2015 г., спустя 26 лет после возвращения «из-за реки». С благодарностью за то, что память о сыне живет,  Валентина Дмитриевна приняла подарки и поделилась воспоминаниями.

Сердце матери

Подробнее читайте в №15 от 22.02.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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В день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля, председатель Вайханского сельисполкома Лилия Грузневич вместе с управляющим делами Инной...
 
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