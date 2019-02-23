Человеком года-2019 в Пинске в жилищно-коммунальной сфере стал начальник ЖЭСа №2 Юрий Бут-Гусаим

Десятки вопросов ежедневно приходится решать работникам ЖЭСа № 2 во главе с начальником Юрием Сергеевичем БУТ-ГУСАИМОМ, который по результатам работы за минувший год удостоен почетного звания «Человек года» в жилищно-коммунальной сфере, в области окружающей среды и благоустройства.

Что, кстати, вполне за

кономерно. Ведь в

2018-м именно служба, которой он руководит, признана лучшей среди жилищно-эксплуатационных служб государственного предприятия «ЖРЭУ г.Пинска» по итогам соревнований за образцовое содержание придомовых территорий, работу с населением по месту жительства, лучшее новогоднее оформление административного здания, а также прилегающей территории и рабочих мест.



Но вернемся к вопросам, с которыми к коммунальникам обращаются люди. Их, как говорится, воз и маленькая тележка: от колдобины во дворе до прохудившейся крыши. А если учесть, что на техническом обслуживании в ЖЭСе 71 жилой дом, понятно, что работы непочатый край. И, по мнению Юрия Сергеевича, очень важно внимательно выслушать человека, помочь, при необходимости разъяснить ситуацию, а иной раз и призвать к сотрудничеству.



Неравнодушие начальника, ответственное и грамотное отношение к делу, умение найти подход к жильцам дают свои результаты: во-первых, в минувшем году по сравнению с 2017-м на 13% снизилось число обращений в другие инстанции; во-вторых, наблюдается снижение суммы просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг. Наконец, люди активнее стали принимать участие в благоустройстве и озеленении дворов, оборудовании детских и спортивных площадок. За их средства в 2018-м выполнен текущий ремонт

16-и подъездов. За тот же период, кроме того, коммунальники в рамках текущего ремонта привели в порядок 120 квадратных метров кровли, входные группы на 75-и объектах, выполнили работы по сплошному асфальтированию 12 тысяч квадратных метров, а также по ямочному ремонту порядка 7 тысяч квадратных метров дворовых территорий и так далее.



Планомерно проводится и капитальный ремонт, в частности, за прошлый год отремонтировано 410 квадратных метров кровли, выполнена тепловая модернизация четырех многоэтажных жилых домов, заменены на современные 15 лифтов, а также светильники в 19-и домах. В августе минувшего года начат капитальный ремонт



9-этажного общежития по адресу: улица Федотова, 42. Здесь меняются буквально все инженерное оборудование, окна и двери в общественных местах, ремонтируются кровля и балконы.

Словом, фронт работ,

причем самых разно

образных, огромный. Что помогает Юрию Сергеевичу успешно управляться со столь хлопотным хозяйством? Самое главное — стремление сделать более комфортным быт проживающих здесь людей, а еще образование и, разумеется, жизненный опыт.



Кстати, у него за плечами два высших образования — в свое время он окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию и академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Ну а что касается жизненного опыта, трудовую биографию начинал бухгалтером в совхозе «Красногвардейский» Пуховичского района, куда попал по распределению после окончания Столинского сельскохозяйственного техникума, на пенсию в 2005 году ушел с должности начальника межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома в звании подполковника. Некоторое время действительно отдыхал. Когда предложили возглавить «бесхозный» в то время ЖЭС № 2, долго отказывался, мол, не мое это, там же совсем другая специфика. Потом все же согласился. Как оказалось, не напрасно. За свой труд неоднократно награждался почетными грамотами, в том числе и областного управления жилищно-коммунального хозяйства.



От многих составляющих зависит секрет успешной работы. Но, по мнению Юрия Сергеевича, процентов на 70 — от того, удалось ли наладить контакт с людьми, причем неважно, идет речь о сотрудниках ЖЭСа или о жильцах домов, расположенных на его территории. Ему, как правило, удается. Основную часть свободного времени отдает хобби — разведению пчел, очень любит порыбачить. Особенно радуется, когда в гости приезжают сыновья Сергей и Дмитрий, которые живут и работают в Бресте , со своими мальчишками.

В нынешнем году Юрий

Сергеевич отметил

свое 60-летие. Но это не единственный юбилей — в июле исполняется ровно

10 лет с того момента, как он переступил порог ЖЭСа № 2 и на долгие годы возглавил его.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ