Новые правила на границе. Что разрешено и запрещено в пограничной зоне?

C 1 января этого года расширили перечень документов, на основании которых можно пребывать в пределах пограничной зоны. Теперь к таким документам относятся и военный билет, водительское или служебное удостоверение.



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Теперь на территории между Госграницей и соответствующим пунктом пропуска запрещается подсаживать и высаживать любых физических лиц. Раньше такие ограничения касались только пассажиров.



Обо всем этом можно почитать на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, где 17 января 2019 года официально опубликован Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 года "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности".

Посещение пограничной зоны: отмена пошлины, документы

Указанным нормативным правовым актом внесены изменения в Закон Республики от 21 июля 2008 года "О Государственной границе Республики Беларусь", в результате которых, статья 37 приведена в соответствие с Налоговым кодексом Республики Беларусь в части, касающейся отмены государственной пошлины за посещение пограничной зоны.



В целях совершенствования порядка пересечения Государственной границы и поддержания пограничной безопасности расширен перечень документов, на основании которых граждане Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, вправе пребывать в пределах пограничной зоны. Теперь к таким документам помимо документов, удостоверяющих личность (паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца), также относятся: военный билет, водительское или служебное удостоверение, пишет "ГП".

О чем необходимо знать водителям

Установлен запрет на осуществление посадки и высадки на территории между Государственной границей и соответствующим пунктом пропуска любых физических лиц. Ранее такие ограничения касались только пассажиров.



Законодательно установлена обязанность граждан при управлении механическими транспортными средствами иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам пограничной службы соответствующие документы, и давать разъяснения по поводу своего нахождения в пограничной зоне или пограничной полосе, предоставлять доступ к транспортным средствам.

Пограничники могут ограничит время пребывания в полосе

Органам пограничной службы Республики Беларусь предоставлено право определять места въезда (входа) в пограничную полосу, временного пребывания в пограничной полосе и выезда (выхода) из пограничной полосы, а в тех случаях, где пограничная полоса расположена за рубежом инженерных сооружений и заграждений, органы пограничной службы имеют право дополнительно определять время въезда (входа) в пограничную полосу и время выезда (выхода) из пограничной полосы, т.е. ограничивать продолжительность времени пребывания в пограничной полосе.

В пределах пограничной зоны и пограничной полосы установлены новые ограничения

С 1 января 2019 года при нахождении в пределах пограничной зоны или полосы гражданам запрещено:



- вести без разрешения уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, объектов инфраструктуры приграничной территории и Государственной границы, других объектов органов пограничной службы, фото- и видеосъемку территории сопредельного государства;



- находиться без документов, удостоверяющих личность, либо военного билета, водительского удостоверения, служебного удостоверения, а также пропуска выдаваемого органами пограничной службы;



- оставлять денежные средства в документах, передаваемых для проверки;



- препятствовать исполнению обязанностей сотрудниками органов пограничной службы и органов внутренних дел;



- уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие знаки, линии связи и коммуникаций, объекты инфраструктуры приграничной территории и Государственной границы, другие объекты;



- оставлять механические транспортные средства вне населенных пунктов без уведомления ближайшего подразделения органов пограничной службы.

В пределах пограничной полосы дополнительно запрещается:



- использовать без согласования с органами пограничной службы оптические (электронно-оптические), оптико-электронные средства, в том числе оптические прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры, телескопические прицелы, фотоловушки;



- разговаривать с физическими лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо товары или подавать какие-либо сигналы;



- оказывать воздействие или преодолевать инженерные сооружения и заграждения, иные объекты, возводимые, оборудуемые и используемые в целях обозначения, содержания Государственной границы и обеспечения ее охраны;



- выпас и содержание скота в пределах профилактической полосы вдоль Государственной границы.



Законом предусмотрены иные ограничения для граждан и юридических лиц, связанные с их пребыванием в пределах пограничной зоны, пограничной полосы, а также пересечением ими Государственной границы.