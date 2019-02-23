ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые правила на границе. Что разрешено и запрещено в пограничной зоне?

24.02.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

C 1 января этого года расширили перечень документов, на основании которых можно пребывать в пределах пограничной зоны. Теперь к таким документам относятся и военный билет, водительское или служебное удостоверение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63779.php

Новые правила на границе. Что разрешено и запрещено в пограничной зоне?


Теперь на территории между Госграницей и соответствующим пунктом пропуска запрещается подсаживать и высаживать любых физических лиц. Раньше такие ограничения касались только пассажиров.

Обо всем этом можно почитать на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, где 17 января 2019 года официально опубликован Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 года "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности".

Посещение пограничной зоны: отмена пошлины, документы

Указанным нормативным правовым актом внесены изменения в Закон Республики от 21 июля 2008 года "О Государственной границе Республики Беларусь", в результате которых, статья 37 приведена в соответствие с Налоговым кодексом Республики Беларусь в части, касающейся отмены государственной пошлины за посещение пограничной зоны.

В целях совершенствования порядка пересечения Государственной границы и поддержания пограничной безопасности расширен перечень документов, на основании которых граждане Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, вправе пребывать в пределах пограничной зоны. Теперь к таким документам помимо документов, удостоверяющих личность (паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца), также относятся: военный билет, водительское или служебное удостоверение, пишет "ГП".

О чем необходимо знать водителям

Установлен запрет на осуществление посадки и высадки на территории между Государственной границей и соответствующим пунктом пропуска любых физических лиц. Ранее такие ограничения касались только пассажиров.

Законодательно установлена обязанность граждан при управлении механическими транспортными средствами иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам пограничной службы соответствующие документы, и давать разъяснения по поводу своего нахождения в пограничной зоне или пограничной полосе, предоставлять доступ к транспортным средствам.

Пограничники могут ограничит время пребывания в полосе

Органам пограничной службы Республики Беларусь предоставлено право определять места въезда (входа) в пограничную полосу, временного пребывания в пограничной полосе и выезда (выхода) из пограничной полосы, а в тех случаях, где пограничная полоса расположена за рубежом инженерных сооружений и заграждений, органы пограничной службы имеют право дополнительно определять время въезда (входа) в пограничную полосу и время выезда (выхода) из пограничной полосы, т.е. ограничивать продолжительность времени пребывания в пограничной полосе.

В пределах пограничной зоны и пограничной полосы установлены новые ограничения

С 1 января 2019 года при нахождении в пределах пограничной зоны или полосы гражданам запрещено:

- вести без разрешения уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, объектов инфраструктуры приграничной территории и Государственной границы, других объектов органов пограничной службы, фото- и видеосъемку территории сопредельного государства;

- находиться без документов, удостоверяющих личность, либо военного билета, водительского удостоверения, служебного удостоверения, а также пропуска выдаваемого органами пограничной службы;

- оставлять денежные средства в документах, передаваемых для проверки;

- препятствовать исполнению обязанностей сотрудниками органов пограничной службы и органов внутренних дел;

- уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие знаки, линии связи и коммуникаций, объекты инфраструктуры приграничной территории и Государственной границы, другие объекты;

- оставлять механические транспортные средства вне населенных пунктов без уведомления ближайшего подразделения органов пограничной службы.

В пределах пограничной полосы дополнительно запрещается:

- использовать без согласования с органами пограничной службы оптические (электронно-оптические), оптико-электронные средства, в том числе оптические прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры, телескопические прицелы, фотоловушки;

- разговаривать с физическими лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо товары или подавать какие-либо сигналы;

- оказывать воздействие или преодолевать инженерные сооружения и заграждения, иные объекты, возводимые, оборудуемые и используемые в целях обозначения, содержания Государственной границы и обеспечения ее охраны;

- выпас и содержание скота в пределах профилактической полосы вдоль Государственной границы.

Законом предусмотрены иные ограничения для граждан и юридических лиц, связанные с их пребыванием в пределах пограничной зоны, пограничной полосы, а также пересечением ими Государственной границы.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  C 1 января этого года расширили перечень документов, на основании которых можно пребывать в пределах пограничной зоны. Теперь к таким документам относятся и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украину на Евровидении-2019 представит MARUV. 5 фактов об артистке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика