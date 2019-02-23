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Лавров прокомментировал перспективы объединения Беларуси и России: «Вокруг этого вопроса слишком много эмоций»

24.02.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции поможет достижению определенных договоренностей между странами. Об этом он заявил в интервьюВьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix, комментируя заявления о возможности объединения России и Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63776.php

Лавров прокомментировал перспективы объединения Беларуси и России: «Вокруг этого вопроса слишком много эмоций»

Фото: МИД РФ

Один из журналистов задал вопрос российскому министру, как он оценивает слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Беларусь готова объединиться с Россией? «Готова ли Россия к такому шагу?», — спросил журналист у Лаврова.

«Вокруг этого вопроса слишком много эмоций, журналисты многое додумывают и дописывают. У нас очень простая позиция, и она разделяется президентом Беларуси Александром Лукашенко. Есть договор о создании Союзного государства Беларуси и России, в нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации», — сказал Лавров.

Как отметил министр, рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть, «насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены», и что требуется сделать, учитывая современное состояние развития государств. «Ровно об этом и идет речь, поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Беларусь. Видимо, из этого же исходит и белорусская сторона. Значит, мы договоримся о чем-то, я уверен в этом», — заключил глава МИД РФ.

История вопроса

Напомним, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречи в декабре, а также несколько встреч в Сочи в феврале этого года. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из Минск определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции">десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.

В последние месяцы вопрос о суверинитете, независимости и Союзном государстве не раз вспоминал президент Беларуси Александр Лукашенко.

15 февраля Александр Лукашенко заявил, что тема суверенитета России и Беларуси даже не обсуждается, есть два государства. Он также указал, что Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва.

«Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг (Владимир Путин) согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», — сказал Лукашенко, обращаясь к журналистам. «Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Если люди не готовы, то какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то», — заявил Лукашенко.

А 22 февраля во время встречи с курсантами в Военной Академии, комментируя угрозы суверенитету Беларуси, глава государства задал риторический вопрос, кем надо быть, чтобы, создав и возглавив независимое государство, потом допустить такое развитие событий. «Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России. Я на это никогда не пойду», — подчеркнул он.

«У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самое главное — оберегать (прежде всего вашим умом, талантами, руками) суверенитет и независимость нашей страны. Поэтому вы даже не слушайте и не читайте, когда идет речь о потере суверенитета и независимости нашей страны», — добавил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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