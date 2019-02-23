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Военнослужащие в/ч 97061 приняли участие в чествовании военнослужащих Брестского гарнизона
24.02.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Военнослужащие войсковой части 97061 23.02 приняли участие в вечере чествования лучших военнослужащих Брестского гарнизона, добившихся лучших результатов.
Награждение проходило ГУК «Брестском областном общественно-культурном центре». Грамотами администрации Ленинского района города Бреста были награждены старший инженер технической части капитан Беспанский Евгений Николаевич и командир ремонтного взвода старший прапорщик Шарында Иван Викторович.
Так же начальником Брестского гарнизона полковником Зайцевым Евгением Станиславовичем грамотами были награждены солдаты и сержанты нашей части, а именно:
На это мероприятие были приглашены родители и близкие родственники военнослужащих, которым были вручены благодарственные письма от командира воинской части, за отличное воспитание. После вручения все присутствующие были приглашены на праздничный концерт.
Так же в военном городке «Красный двор» был проведен торжественный митинг посвященный Дню защитников Отечества с доведением праздничного приказа и организован концерт для военнослужащих части.
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