Военнослужащие в/ч 97061 приняли участие в чествовании военнослужащих Брестского гарнизона

Военнослужащие войсковой части 97061 23.02 приняли участие в вечере чествования лучших военнослужащих Брестского гарнизона, добившихся лучших результатов.



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Награждение проходило ГУК «Брестском областном общественно-культурном центре». Грамотами администрации Ленинского района города Бреста были награждены старший инженер технической части капитан Беспанский Евгений Николаевич и командир ремонтного взвода старший прапорщик Шарында Иван Викторович.



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Так же начальником Брестского гарнизона полковником Зайцевым Евгением Станиславовичем грамотами были награждены солдаты и сержанты нашей части, а именно:

механик-водитель станции помех (Р-330БМ) взвода радиопомех (УКВ диапазона) 1 роты радиопомех (КВ, УКВ радиосвязи) рядовой Гукасян Роман Михайлович;

командир отделения станции помех (Р-378А) взвода радиопомех (КВ радиосвязи) 2 роты радиопомех (КВ, УКВ радиосвязи).



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На это мероприятие были приглашены родители и близкие родственники военнослужащих, которым были вручены благодарственные письма от командира воинской части, за отличное воспитание. После вручения все присутствующие были приглашены на праздничный концерт.



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Так же в военном городке «Красный двор» был проведен торжественный митинг посвященный Дню защитников Отечества с доведением праздничного приказа и организован концерт для военнослужащих части.