Настоящий детектив

В октябре прошлого года оперативники страны отпраздновали круглую дату – 100 лет образования уголовного розыска. Уже на протяжении века опера раскрывают преступления и делают все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. В их числе и старший уполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома Александр Лисейчиков.





С Александром мне довелось познакомиться летом 2017 года: молодой человек был в составе оперативной группы, которая спасла жизнь 61-летнему мужчине, отправившемуся в лес за грибами и заплутавшему в лесу вблизи д. Коромка, о чем мы писали на страницах «Авангарда». Уже тогда мне с первого взгляда стало понятно, что Александр – подающий большие надежды молодой специалист с большим потенциалом в своей профессии. Поэтому вовсе не удивительно, что спустя всего 2,5 года с момента, как он пришел на работу в отделение уголовного розыска, он уже в числе победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов предприятий и организаций района за 2018 год. Это ли не повод еще раз встретиться с ним и узнать о трудовых буднях настоящего детектива?

Александр признается, что в профессию попал случайно. Силовиков в семье Лисейчиковых нет: его отец работает в «Поиске-90», мать всю жизнь трудилась в ДРСУ-184. Поэтому о профессии милиционера Саша и не задумывался, с мальчишеских лет тянулся к гуманитарным дисциплинам, планировал стать учителем истории или географии. Решение связать свою жизнь с органами внутренних дел пришло совершенно спонтанно, по совету дяди, который предложил между делом рассмотреть вариант поступления в Академию МВД.

– И я задумался: а почему бы и не попробовать? Меня, конечно, немного смущал тот факт, что нужно было сдавать математику, с которой я не особо «дружу», но, тем не менее, я справился со вступительными испытаниями и в 2011 году поступил на факультет милиции Академии МВД, – рассказывает молодой человек.

По его словам, пять лет пролетели как одно мгновение: учеба была насыщена профильными предметами, практиками, стажировками, плюс он был командиром отделения в своей подгруппе. Первые две учебные практики проходил в столичных отделах, а последующие – на малой родине, в Буда-Кошелевском РОВД, на 3-м курсе практику проходил в ОБЭПе, на 4-м и 5-м – в уголовном розыске, куда в итоге и попал в июле 2016 года на отработку.

– Не буду отрицать, немаловажным фактором в выборе специальности стало стабильное материальное положение и прочный социальный фундамент под ногами, которые гарантирует силовикам государство. Но самое главное, что меня привлекает в профессии оперуполномоченного, – то непередаваемое ощущение гордости за себя, за коллег, за весь отдел, которое появляется при хорошо выполненной работе.

К слову, в минувшем году заслуги юноши были отмечены на самом высоком уровне: накануне 100-летия образования уголовного розыска он и еще 11 лучших молодых специалистов отделений уголовного розыска со всей страны приняли участие во встрече с руководством Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Конечно, не скрывает Александр, есть и обратная сторона медали: большая загруженность, ведь зачастую на выезды приходится выезжать в нерабочее время, порой в ущерб семейной жизни. Благо, любимая супруга Ксения относится с пониманием и всячески поддерживает своего мужа в любой ситуации.

– Безусловно, большую роль в моем становлении как специалиста сыграл и коллектив: еще во время прохождения практики сотрудники отделения помогали мне адаптироваться на новом месте. Именно здесь я научился работать в команде, при максимальном взаимодействии с коллегами, ведь в нашем деле в одиночку с поставленной задачей справиться нереально, – отмечает молодой человек. – И то, что я оказался в числе тех, кого вчера чествовали как победителей социально-экономического соревнования, стало возможным благодаря всесторонней поддержке моих коллег и руководства отдела.

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из личного архива

А. Лисейчикова