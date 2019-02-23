ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Настоящий детектив

24.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В октябре прошлого года оперативники страны отпраздновали круглую дату – 100 лет образования уголовного розыска. Уже на протяжении века опера раскрывают преступления и делают все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. В их числе и старший уполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома Александр Лисейчиков.

Настоящий детектив
Начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь полковник милиции Анатолий Сакович и Александр Лисейчиков (слева направо)

С Александром мне довелось познакомиться летом 2017 года: молодой человек был в составе оперативной группы, которая спасла жизнь 61-летнему мужчине, отправившемуся в лес за грибами и заплутавшему в лесу вблизи д. Коромка, о чем мы писали на страницах «Авангарда». Уже тогда мне с первого взгляда стало понятно, что Александр – подающий большие надежды молодой специалист с большим потенциалом в своей профессии. Поэтому вовсе не удивительно, что спустя всего 2,5 года с момента, как он пришел на работу в отделение уголовного розыска, он уже в числе победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов предприятий и организаций района за 2018 год. Это ли не повод еще раз встретиться с ним и узнать о трудовых буднях настоящего детектива?
Александр признается, что в профессию попал случайно. Силовиков в семье Лисейчиковых нет: его отец работает в «Поиске-90», мать всю жизнь трудилась в ДРСУ-184. Поэтому о профессии милиционера Саша и не задумывался, с мальчишеских лет тянулся к гуманитарным дисциплинам, планировал стать учителем истории или географии. Решение связать свою жизнь с органами внутренних дел пришло совершенно спонтанно, по совету дяди, который предложил между делом рассмотреть вариант поступления в Академию МВД.
– И я задумался: а почему бы и не попробовать? Меня, конечно, немного смущал тот факт, что нужно было сдавать математику, с которой я не особо «дружу», но, тем не менее, я справился со вступительными испытаниями и в 2011 году поступил на факультет милиции Академии МВД, – рассказывает молодой человек.
По его словам, пять лет пролетели как одно мгновение: учеба была насыщена профильными предметами, практиками, стажировками, плюс он был командиром отделения в своей подгруппе. Первые две учебные практики проходил в столичных отделах, а последующие – на малой родине, в Буда-Кошелевском РОВД, на 3-м курсе практику проходил в ОБЭПе, на 4-м и 5-м – в уголовном розыске, куда в итоге и попал в июле 2016 года на отработку.
– Не буду отрицать, немаловажным фактором в выборе специальности стало стабильное материальное положение и прочный социальный фундамент под ногами, которые гарантирует силовикам государство. Но самое главное, что меня привлекает в профессии оперуполномоченного, – то непередаваемое ощущение гордости за себя, за коллег, за весь отдел, которое появляется при хорошо выполненной работе.
К слову, в минувшем году заслуги юноши были отмечены на самом высоком уровне: накануне 100-летия образования уголовного розыска он и еще 11 лучших молодых специалистов отделений уголовного розыска со всей страны приняли участие во встрече с руководством Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Конечно, не скрывает Александр, есть и обратная сторона медали: большая загруженность, ведь зачастую на выезды приходится выезжать в нерабочее время, порой в ущерб семейной жизни. Благо, любимая супруга Ксения относится с пониманием и всячески поддерживает своего мужа в любой ситуации.
– Безусловно, большую роль в моем становлении как специалиста сыграл и коллектив: еще во время прохождения практики сотрудники отделения помогали мне адаптироваться на новом месте. Именно здесь я научился работать в команде, при максимальном взаимодействии с коллегами, ведь в нашем деле в одиночку с поставленной задачей справиться нереально, – отмечает молодой человек. – И то, что я оказался в числе тех, кого вчера чествовали как победителей социально-экономического соревнования, стало возможным благодаря всесторонней поддержке моих коллег и руководства отдела.
Марина ЛУСЕВИЧ
Фото из личного архива
А. Лисейчикова

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В октябре прошлого года оперативники страны отпраздновали круглую дату – 100 лет образования уголовного розыска. Уже на протяжении века опера...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адбыўся паказ спектаклю «Біблія князя Радзівіла», прысвечаны канцлеру Вялікага Княства Літоўскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика