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С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые виды сигарет
24.02.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты
Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» подорожают на 20 копеек Rothmans Demi Click Exclusive, на 5 коп. - Rothmans Demi Click Purple.
Среди сигарет ООО «Табак-инвест» вырастут цены:
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Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
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