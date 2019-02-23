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С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые виды сигарет

24.02.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
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С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые виды сигарет
Фото из открытых источников

Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» подорожают на 20 копеек Rothmans Demi Click Exclusive, на 5 коп. - Rothmans Demi Click Purple.

Среди сигарет ООО «Табак-инвест» вырастут цены:

  • на 2 коп. - на некоторые виды LD, Sobranie, а также Camel Blue, Camel Filters, Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver и Winston Super Slims Menthol, Winston XS Blue, Winston XS Silver и Winston XS Purple Impulse; 
  • на 3 коп. - Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver;
  • на 4 коп. - Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure;
  • на 5 коп. - Camel Compact Аctivate Purple и Winston Silver.


Из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 2 коп. подорожают Winston XS Purple Impulse, сообщает БЕЛТА

С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые виды сигарет
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Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
 
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