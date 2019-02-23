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В Чехии некому класть кирпичи за €2000 в месяц

24.02.2019 09:27 — Разное | UDF  
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Фото: Pixabay/skeeze
Чехия остро нуждается в квалифицированных каменщиках.

Об этом пишет Русская служба Чешского радио.

Если в 2005 году эту профессию осваивало 705 человек, то в 2018 году в училищах насчитывалось всего 253 будущих каменщика. Как сообщает Ассоциация малых и средних предприятий и ремесленников Чехии, количество выпускников малярных и строительных училищ упало до критически низкого показателя.

Серьезность ситуации подтверждает директор Среднего профессионального училища Кладно Ивана Седлакова:

«Возможно, свою роль здесь играет убеждение молодых людей, что они могут работать каменщиками и без диплома, освоив эту профессию на практике. Некоторые фирмы, нуждающиеся в таких рабочих, проводит их ускоренное обучение или нанимает трудовые кадры из-за рубежа».


Как отмечают специалисты, профессии, требующие физического труда, не слишком популярны среди чешской молодежи, которая стремится найти себе применение в других областях, которые они считают более престижными.

Свою роль также играет широкое предложение на рынке труда рабочих из Украины и строительных бригад, выполняющих работу «под ключ». Это снижает интерес чешских фирм к поддержке учебных заведений, выпускающих специалистов строительных профессий. Как сообщает Ассоциация, количество дипломированных выпускников столярных училищ за последние 13 лет снизилось на 70%.

При этом, однако, существенно вырос интерес к получению диплома по специальностям машиностроение и электроника.

«В этих областях существенно выросли зарплаты, фирмы на таких сотрудниках не экономят, поскольку остро нуждаются в электриках. Таким образом, эта профессия становится все более привлекательной, и растет интерес к получению такого диплома», – объясняет Ивана Седлакова.

 
 
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Чехия остро нуждается в квалифицированных каменщиках.
 
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