В Чехии некому класть кирпичи за €2000 в месяц

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«Возможно, свою роль здесь играет убеждение молодых людей, что они могут работать каменщиками и без диплома, освоив эту профессию на практике. Некоторые фирмы, нуждающиеся в таких рабочих, проводит их ускоренное обучение или нанимает трудовые кадры из-за рубежа».

Об этомРусская служба Чешского радио.Если в 2005 году эту профессию осваивало 705 человек, то в 2018 году в училищах насчитывалось всего 253 будущих каменщика. Как сообщает Ассоциация малых и средних предприятий и ремесленников Чехии, количество выпускников малярных и строительных училищ упало до критически низкого показателя.Серьезность ситуации подтверждает директор Среднего профессионального училища КладноКак отмечают специалисты, профессии, требующие физического труда, не слишком популярны среди чешской молодежи, которая стремится найти себе применение в других областях, которые они считают более престижными.Свою роль также играет широкое предложение на рынке труда рабочих из Украины и строительных бригад, выполняющих работу «под ключ». Это снижает интерес чешских фирм к поддержке учебных заведений, выпускающих специалистов строительных профессий. Как сообщает Ассоциация, количество дипломированных выпускников столярных училищ за последние 13 лет снизилось на 70%.При этом, однако, существенно вырос интерес к получению диплома по специальностям машиностроение и электроника.объясняет Ивана Седлакова.