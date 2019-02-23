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Названы три продукта, снижающие риск появления онкологии
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Работа почти с двумя тысячами добровольцев продемонстрировала, что вероятность появления колоректального рака была на 79% ниже у тех людей, которые регулярно ели большое количество лука. Это по сравнению с добровольцами, которые употребляли продукт в относительно меньшем количестве.
По словам исследователя Чжи Ли, полученные результаты подтверждают эффективность лука и чеснока для первичной профилактики онкологии.
Ранее ученые из лондонского Института Фрэнсиса Крика выяснили, что химические соединения, содержащиеся в обычной капусте и капусты кале, а также брокколи, защищают кишечник от появления рака. Также онкологи советуют включить в рацион помидоры, ягоды, грибы и петрушку.
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Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея способствует снижению риска развития колоректального рака.
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