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Названы три продукта, снижающие риск появления онкологии

24.02.2019 09:25 — Разное | UDF  
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Фото: iStock
Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея способствует снижению риска развития колоректального рака. Материал об этом со ссылкой на исследование китайских ученых опубликован в журнале Clinical Oncology.

Работа почти с двумя тысячами добровольцев продемонстрировала, что вероятность появления колоректального рака была на 79% ниже у тех людей, которые регулярно ели большое количество лука. Это по сравнению с добровольцами, которые употребляли продукт в относительно меньшем количестве.

По словам исследователя Чжи Ли, полученные результаты подтверждают эффективность лука и чеснока для первичной профилактики онкологии.

Ранее ученые из лондонского Института Фрэнсиса Крика выяснили, что химические соединения, содержащиеся в обычной капусте и капусты кале, а также брокколи, защищают кишечник от появления рака. Также онкологи советуют включить в рацион помидоры, ягоды, грибы и петрушку.

 
 
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Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея способствует снижению риска развития колоректального рака.
 
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