Названы три продукта, снижающие риск появления онкологии

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Работа почти с двумя тысячами добровольцев продемонстрировала, что вероятность появления колоректального рака была на 79% ниже у тех людей, которые регулярно ели большое количество лука. Это по сравнению с добровольцами, которые употребляли продукт в относительно меньшем количестве.По словам исследователя, полученные результаты подтверждают эффективность лука и чеснока для первичной профилактики онкологии.Ранее ученые из лондонского Института Фрэнсиса Крика выяснили, что химические соединения, содержащиеся в обычной капусте и капусты кале, а также брокколи, защищают кишечник от появления рака. Также онкологи советуют включить в рацион помидоры, ягоды, грибы и петрушку.