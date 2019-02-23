ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобринском районе водитель Renault Megane погиб в лобовом столкновении с фурой

24.02.2019 09:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
23 февраля на трассе М10 водитель Renault Megane Scenic врезался в фуру. Водитель легкового автомобиля погиб, сообщает ГАИ Брестской области.

Авария произошла около 15.10 на 516-м километре траccы М10.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane Scenic, двигаясь в направлении Бреста, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение в автомобилем Scania», — рассказали в Госавтоинспекции.

После столкновения автомобили съехали в кювет. В результате происшествия водитель Renault погиб.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля на трассе М10 водитель Renault Megane Scenic врезался в фуру.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: "Хоккейное шапито затевается, чтобы друг Лукашенко наконец-то попробовал себя в КХЛ"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика