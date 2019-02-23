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В Кобринском районе водитель Renault Megane погиб в лобовом столкновении с фурой
Иллюстративное фото
Авария произошла около 15.10 на 516-м километре траccы М10.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane Scenic, двигаясь в направлении Бреста, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение в автомобилем Scania», — рассказали в Госавтоинспекции.
После столкновения автомобили съехали в кювет. В результате происшествия водитель Renault погиб.
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23 февраля на трассе М10 водитель Renault Megane Scenic врезался в фуру.
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