

Михаил Захаров (№ 20) после недавнего хоккейного матча в Сочи с участием глав Беларуси и России. Фото: 1tv.ru

О серии из трех матчейофициальный сайт Федерации хоккея. В новости отмечается, что высокое значение будет иметь результат противостояния.Первый и второй матчи серии между «Динамо» и «Юностью» (команда сможет усилиться любыми хоккеистами чемпионата Беларуси) пройдут 26 и 28 февраля. Их в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».Наканунезаявил о том, что «Беларуськалий» больше не будет поддерживать «Динамо». ПоТрибуны, серия с «Юностью» будет за место в КХЛ.Прессболдругую версию: будет решаться будущее менеджерского и тренерского штаба «зубров»:Автор российского сайтаскептически отнесся к идее провести серию матчей между белорусскими командами и упомянул в связи с этим имя тренера «Юности»