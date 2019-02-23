Михаил Захаров (№ 20) после недавнего хоккейного матча в Сочи с участием глав Беларуси и России. Фото: 1tv.ru
Белорусский хоккей шокировала новость о том, что минское «Динамо» сыграет с «Юностью» серию матчей – якобы за место в КХЛ.
О серии из трех матчей сообщил официальный сайт Федерации хоккея. В новости отмечается, что высокое значение будет иметь результат противостояния.
Первый и второй матчи серии между «Динамо» и «Юностью» (команда сможет усилиться любыми хоккеистами чемпионата Беларуси) пройдут 26 и 28 февраля. Их в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».
Накануне Александр Лукашенко заявил о том, что «Беларуськалий» больше не будет поддерживать «Динамо». По информации Трибуны, серия с «Юностью» будет за место в КХЛ.
Прессбол озвучил другую версию: будет решаться будущее менеджерского и тренерского штаба «зубров»:
– Самая популярная интерпретация громкой новости: матчи определят, какому клубу выступать в КХЛ дальше — «Динамо» или «Юности». Однако, по сведениям pressball.by, «Динамо» продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге. В том числе, потому что рокировка клубов это долгая и трудоемкая процедура. К тому же «зубры» это уже бренд — с наработанными связями, историей и, главное, армией болельщиков. Поэтому матчи с «Юностью», по всей видимости, важны с иной точки зрения. В них может решиться другое — кому работать с «Динамо» дальше.
Автор российского сайта Sport.24.ruДмитрий Ерыкалов скептически отнесся к идее провести серию матчей между белорусскими командами и упомянул в связи с этим имя тренера «Юности» Михаила Захарова:
– Складывается впечатление, что это хоккейное шапито затевается исключительно ради того, чтобы друг президента Беларуси наконец-то попробовал себя в КХЛ. С «Юностью» или во главе «Динамо» – не так уж и важно. Заодно эта имитация бурной деятельности успокоит разбушевавшегося Лукашенко. А как вы хотели? Иначе в президентском виде спорта никак.