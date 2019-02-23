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Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

24.02.2019 09:57 — Разное | Интерфакс  
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Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.

Как пишут французские СМИ, на ассамблее, прошедшей в минувшую субботу в Париже, из 206 участников голосования 191 высказался против роспуска экзархата и лишь 15 - "за".

Предполагается, что свою дальнейшую судьбу, а именно вопрос канонического подчинения после фактического ухода от Константинополя, экзархат определит в ближайшие три месяца и утвердит на генеральной ассамблее в июне.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, большинство приходов сохранили лояльность архиепископу Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.

В 1944 году архиепископ Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным. В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

 
 
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Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от...
 
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