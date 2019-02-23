Биатлонистка Юрлова-Перхт стала второй в спринте на чемпионате Европы

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сообщает «МИР 24».

Гонку на 7,5 километра выиграла шведка Мона Брорссон. Она финишировала за 19 минут 37,4 секунды и ни разу не промахнулась. Юрлова-Перхт отстала на 37,5 секунды и сделала один промах. На третьем месте - шведка Ханна Эберг, уступившая 45,6 секунды и допустившая два промаха.

Еще одна россиянка Светлана Миронова заняла четвертое место, ее результат – плюс 46,1 секунда и один промах.

Ранее российский биатлонист Дмитрий Малышко завоевал бронзу в спринте на 10 километров.

Чемпионат Европы завершится 24 февраля.