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Стало известно о состоянии госпитализированного Георгия Данелия
Новости России. Георгий Данелия госпитализирован из-за воспаления лёгких. Об этом рассказала жена российского кинорежиссёра Галина Юркова-Данелия.
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Ранее стало известно, что 88-летний Георгий был доставлен в больницу из-за приступа одышки.
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Новости России. Георгий Данелия госпитализирован из-за воспаления лёгких. Об этом рассказала жена российского кинорежиссёра Галина Юркова-Данелия. По...
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