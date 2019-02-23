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Украину на Евровидении-2019 представит MARUV. 5 фактов об артистке

24.02.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019» стала популярная певица MARUV. В финале, который состоялся ночью 23 февраля, состязались шесть исполнителей и групп.  

Жюри поставили 27-летней певице 5 баллов из 6, но большинство зрителей проголосовали за MARUV, так что с итоговыми 11 баллами артистка стала представительницей Украины на международном конкурсе песни, который пройдёт в Тель-Авиве.  

Композиция MARUV называется «Siren song» («Песня сирены»). Вступление исполняется на немецком языке, затем песня продолжается на английском.  

Второе место в нацотборе завоевал Freedom Jazz (6 баллов жюри и 4 балла зрителей), на третьем месте группа KAZKA (3 балла жюри и 5 баллов зрителей).  

Украину на Евровидении-2019 представит MARUV. 5 фактов об артистке
Фото: maruvofficial.com  

Итак, что известно о победительнице украинского нацотбора?  

1. Настоящее имя певицы – Анна Корсун. Её рост составляет 180 см, родилась 15 февраля, по знаку Зодиака Водолей.  

2. С февраля 2017 и по февраль 2018 года под псевдонимом MARUV выступал музыкальный проект. Позже Корсун решила лично выступать под этим псевдонимом.  

3. Насколько известно, Анна замужем за Александром Корсуном. Однако на страницах во «ВКонтакте» у певицы пункт семейного положения пропущен, а у Александра значится «не женат».  

4. Самый популярный клип на YouTube-канале «MARUV Official» под названием «Drunk Groove» набрал более 88 миллионов просмотров.  

5. У Анны есть дипломы по специальностям «Радиофизика и электроника» и «Специалист в сфере интеллектуальной собственности».  

Напомним, «Евровидение-2019» будет проходить с 14 по 18 мая. В прошлом году Украину представлял Melovin с песней «Under The Ladder», музыкант занял 17 место.  

«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась» (подробнее здесь).  
 
 
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Новости Украины. Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019» стала популярная певица MARUV. В финале, который состоялся ночью 23 февраля,...
 
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