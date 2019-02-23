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Белорусы сражаются за подиум в преследовании на ЧЕ по биатлону в Раубичах. Онлайн
Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах завершится сегодня двумя гонками преследования.
Первыми на старт выйдут мужчины. Отметим, что, не дожидаясь сегодняшних пасьютов, решили покинуть Беларусь триумфально выступившие здесь шведы. Таким образом, гонки пропустят завоевавшие вчера медали Муна Брурссон, Ханна Оберг и Йеспер Нелин.
Первым убежит на дистанцию Тарьей Бё, которые более, чем на полминуты опережает Дмитрия Малышко и Аристида Беге. Сергей Бочарников выйдет на старт под номером 5 с девятисекундным отставанием от подиума. Также в гонке примут участие Антон Смольский (№22), Максим Воробей (№32), Владимир Чепелин (№34), Роман Елетнов (№36), Никита Лобастов (№59).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах завершится сегодня двумя гонками преследования.
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