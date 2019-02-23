В США прошло торжественное награждение призами антипремии «Золотая малина-2019», отмечающей худшие работы в мире кино. Дональд Трамп стал «победителем» дважды: как «худший актер» и «худший актерский дуэт», пишет Reuters.



Шуточная премия существует с 1981 года, ее утвердил публицист Джон Уилсон как пародию на «Оскар» – неслучайно «Золотую малину» вручают за день до объявления лауреатов «Оскара». Ее присуждают за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Номинантов выбирает фонд, в него входят около 700 человек из 46 американских штатов и 19 стран. Призовая статуэтка выглядит как пластиковая модель ягоды, покрытая краской золотистого цвета, ее стоимость – меньше пяти долларов.



За наиболее сомнительные достижения в кинематографе Трамп удостоила сразу двух статуэток. «Худший актер» и «худший актерский дуэт» он получил за участие в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где играл сам себя. А в номинации «Худшая актриса» стала Мелисса МакКарти, советник президента Америки, также за фильм «Фаренгейт 11/9». С ней соперничала супруга Трампа, но победу одержать не смогла. А вот как распределились остальные награды премии текущего года:



• Худший фильм – «Холмс & Ватсон»;

• Худшая режиссура – Этан Коэн («Холмс & Ватсон»);

• Худшая мужская роль – Дональд Трамп («Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9»);

• Худшая женская роль – Мелисса МакКарти («Игрушки для взрослых»);

• Худшая мужская роль второго плана – Джон Си Райли («Холмс & Ватсон»);

• Худшая женская роль второго плана – советник президента США Келлиэнн Конуэй («Фаренгейт 11/9»);

• Худший актёрский дуэт – Дональд Трамп и «его неизменная мелочность»;

• Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат – «Холмс & Ватсон»;

• Худший сценарий – «Пятьдесят оттенков свободы».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп стал лауреатом дважды. Итоги антипремии «Золотая малина-2019» В США прошло торжественное награждение призами антипремии «Золотая малина-2019», отмечающей худшие работы в мире кино. Дональд Трамп стал «победителем» дважды: как...