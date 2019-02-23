Полиция Николаевской области: Делом о поджоге белорусского завода занимаются лучшие следователи

«Понимая важность роли правоохранительных органов в защите репутации нашего государства перед торгово-экономическими партнерами и поддержке надежного инвестиционного климата в Украине и непосредственно в Николаевском регионе, Главное управление Национальной полиции в области принимает все исчерпывающие меры для раскрытия указанного преступления», — заявил заместитель начальника ГУНП, начальник следственного управления Иван Выговский.





По его словам, которые приводит отдел коммуникации полиции Николаевской области, проводится полный комплекс следственных и розыскных мероприятий, задействованы лучшие специалисты. «Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайший срок раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул Выговский.









Завод, возведенный в райцентре Новый Буг, подожгли в ночь на 22 февраля. «Пока что неустановленные лица в третьем часу ночи сначала отравили на территории завода собак, затем избили и связали охрану и подожгли основные компоненты производства — пульт управления, щитовую и генератор», — написал глава областной государственной администрации Алексей Савченко в «Фейсбуке».





По его словам, основной целью злоумышленников было уничтожение завода, чтобы он не смог запуститься с началом строительного сезона. «Они четко знали, что нужно было повредить, чтобы прекратилось производство асфальтобетона», — отметил Савченко.





Чиновник сообщил, что стройтрест, выигравший в 2018 году тендер на ремонт автодорог, выполнял работы на участке дороги Н-11 в районе Нового Буга. «Все, кто следил за тем, как именно выполнялись работы, неоднократно акцентировали внимание на том, что качество дорожных работ у белорусов в разы лучше, чем у тех подрядчиков, что работали на Николаевщине на протяжении последних лет», — написал Савченко.





«Похоже, подрядчики, которые годами привыкли наживаться на ремонте дорог…, почувствовали реальную конкуренцию и осознали, что недотягивают до показателей качества и цен, предложенных белорусами, прибегли к таким позорным действиям», — делает вывод глава ОГА.





Белорусское посольство в Киеве в релизе под заголовком «О негативных моментах в белорусско-украинском сотрудничестве в дорожно-строительной сфере» сообщило о случившемся. «По данному факту посольством в МИД Украины направлена нота, в которой внимание украинской стороны обращается на то, что такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям наших стран, егативно влияют на инвестиционный имидж Украины», — говорится в сообщении.





Дипмиссия надеется, что «украинской стороной будут приняты исчерпывающие меры по тщательному расследованию нападения, установлению виновных и привлечению их к ответственности».





Ранее более 20 депутатов Верховной Рады обратились к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой прекратить выделение бюджетных средств структурам холдинга «Белавтодор» на ремонт дорог. «Официальный Минск неоднократно фактически выражал поддержку российской агрессии и аннексии территории Украины, а на международном уровне в вопросах территориальной целостности Украины, милитаризации Крыма, освобождения политических пленников Кремля занимал четкую прокремлевскую позицию», — пишут авторы обращения.









Со ссылкой на СМИ они отмечают, что в ближайшее время Кабинет министров Украины намерен выделить на ремонт трассы Киев — Одесса более 600 млн гривен (более 22 млн долларов США) строительно-монтажному тресту № 8. «За последние годы эта компания победила в 14 тендерах на строительство и ремонт дорог в Украине на общую сумму свыше 1,5 млрд гривен. Очевидно, что эти средства фактически выводятся из Украины», — утверждают депутаты.





По их мнению, украинское государство может понести ущерб от привлечения к выполнению важных работ на стратегических объектах инфраструктуры иностранных компаний, управление которыми могут осуществлять лица, аффилированные с властью страны-агрессора".





Авторы запроса просят премьер-министра «отменить все решения об использовании бюджетных средств для финансирования соответствующей деятельности компаний из Республики Беларусь», а также «провести всестороннюю объективную проверку возможной причастности государственных служащих и должностных лиц Государственного агентства автомобильных дорог Украины к лоббированию интересов иностранных компаний в освоении значительных государственных заказов на выполнение ремонтно-строительных работ в Украине».