В Индии на авиасалоне сгорели более трехсот автомобилей









По сообщениям главы пожарной охраны Бангалора огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. Пострадавших в результате пожара на парковке нет.





Министерство обороны Индии, являющееся организатором Aero India, распорядилось провести расследование причин инцидента. Возможной причиной пожара могла быть тлеющая сигарета.





В связи с пожаром работа авиасалона была временно приостановлена.





Напомним, что во время репетиций перед Aero India, в небе столкнулись два военных самолета. В результате происшествия один пилот погиб, еще двое получили ранения.