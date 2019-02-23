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В Индии на авиасалоне сгорели более трехсот автомобилей

24.02.2019 11:00 — Разное | Партизан  
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В индийском Бангалоре во время авиасалона Aero India сгорели более трехсот автомобилей, передает DW.



По сообщениям главы пожарной охраны Бангалора огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. Пострадавших в результате пожара на парковке нет.

Министерство обороны Индии, являющееся организатором Aero India, распорядилось провести расследование причин инцидента. Возможной причиной пожара могла быть тлеющая сигарета.

В связи с пожаром работа авиасалона была временно приостановлена.

Напомним, что во время репетиций перед Aero India, в небе столкнулись два военных самолета. В результате происшествия один пилот погиб, еще двое получили ранения.

 
 
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В индийском Бангалоре во время авиасалона Aero India сгорели более трехсот автомобилей, передает DW.
 
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