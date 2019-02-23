Баффетт за сутки обеднел на 4 млрд долларов









«Газета.ру» . Об этом пишет





Причиной рекордно низких прибылей стали проблемы компании Kraft Foods, стоимость акций которой снизилась на 20% после публикации финансовой отчетности. Из-за этого Berkshire Hathaway потерял более $4 миллиардов за день.





При этом Баффетт заверил акционеров, что он в будущем совершит «гигантскую покупку», которая позволит увеличить прибыли.





В апреле прошлого года сообщалось, что Баффетт возглавил список богатейших людей мира



