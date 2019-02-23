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Баффетт за сутки обеднел на 4 млрд долларов

24.02.2019 10:53 — Разное | Партизан  
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Американский миллиардер и венчурный инвестор Уоррен Баффетт сообщил в письме инвесторам, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года.



Об этом пишет «Газета.ру».

Причиной рекордно низких прибылей стали проблемы компании Kraft Foods, стоимость акций которой снизилась на 20% после публикации финансовой отчетности. Из-за этого Berkshire Hathaway потерял более $4 миллиардов за день.

При этом Баффетт заверил акционеров, что он в будущем совершит «гигантскую покупку», которая позволит увеличить прибыли.

В апреле прошлого года сообщалось, что Баффетт возглавил список богатейших людей мира


 
 
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Американский миллиардер и венчурный инвестор Уоррен Баффетт сообщил в письме инвесторам, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008...
 
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