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Баффетт за сутки обеднел на 4 млрд долларов
Американский миллиардер и венчурный инвестор Уоррен Баффетт сообщил в письме инвесторам, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года.
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Причиной рекордно низких прибылей стали проблемы компании Kraft Foods, стоимость акций которой снизилась на 20% после публикации финансовой отчетности. Из-за этого Berkshire Hathaway потерял более $4 миллиардов за день.
При этом Баффетт заверил акционеров, что он в будущем совершит «гигантскую покупку», которая позволит увеличить прибыли.
В апреле прошлого года сообщалось, что Баффетт возглавил список богатейших людей мира
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Американский миллиардер и венчурный инвестор Уоррен Баффетт сообщил в письме инвесторам, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008...
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