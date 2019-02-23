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Семь новых правил в оплате услуг ЖКХ: что изменится для белорусов с марта

24.02.2019 10:50 — Разное | Партизан  
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С марта плата за жилищно-коммунальные услуги в Беларуси будет начисляться по новым правилам, пишут «Витебские Вести». Чего конкретно коснутся эти изменения?



Напомним, что сейчас действует два вида тарифов — субсидируемый государством и полный (100% возмещение экономически обоснованных затрат).

1.Техобслуживание

Отменят раздельную плату за техобслуживание жилых домов, водоснабжение, водоотведение, электроэнергию. Пока что субсидируемый тариф за техобслуживание применялся в расчете 20 кв. м на человека, зарегистрированного по месту жительства плательщика и членов его семьи, плюс 10 кв. м на семью. Теперь площадь квартиры не будет иметь значения — субсидируемый тариф будет применяться на всю жилплощадь, если в ней зарегистрирован хотя бы один человек.

2. Водоснабжение

Нормы на расход воды отменят. Если раньше тарифы на водоснабжение (0,8338 руб. за 1 куб. м) и водоотведение (0,6383 руб. за 1 куб. м) применялись в расчете «до 140 литров в сутки на одного зарегистрированного», то теперь по таким тарифам нужно будет платить за всю использованную воду в квартире, где кто-нибудь зарегистрирован и есть приборы индивидуального учета расхода воды.

3. Отопление и газ

Теперь за отопление по экономически обоснованным тарифам будут платить только собственники квартир, где никто не зарегистрирован. Это же правило коснется юридических лиц, собственников помещений, в которых находится ЧУП или которые сдаются для краткосрочного проживания.

4. Электроэнергия

До 2019 года за электроэнергию платили исходя из установленных объемов потребления и оснащения жилья электрическими или газовыми плитами. Но если в квартире не был зарегистрирован собственник или члены его семьи, оплата велась по 100% тарифу. Теперь по полному тарифу будут платить за квартиры, где никто не зарегистрирован. С января отменили плату исходя из объемов потребления электроэнергии. Тариф на электроэнергию различался только для домов с электроплитами (0,1484 руб. за 1 кВт⋅ч) и с газом (0,1746 руб. за 1 кВт⋅ч).

При этом, сохранится разделение на дневной и ночной тарифы, а также по выходным и праздничным дням.

Тарифы для домов без централизованного тепло- и газоснабжения: в 2019 году была введена новая группа тарифов для домов без централизованного тепло- и газоснабжения (0,0335 руб. за 1 кВт/ч), для них оплата по указанному тарифу будет идти если в жилье кто-то зарегистрирован.

Тарифы для вспомогательных помещений: теперь для освещения вспомогательных помещений, работы оборудования и лифта рассчитываться будет иначе. Если пока что оплата идет по приборам учета (не превышая предельно допустимых тарифов), то теперь в извещении будет стоять сумма по предельно допустимому тарифу. Если в конце года окажется, что в конкретном доме потребили меньше электроэнергии, жильцам в январе будут делать перерасчет и возвращать переплаченные деньги.


5. Неправильные тарифы

Если сейчас из-за неправильных тарифов и доначисления платы за ЖКХ перерасчитывали за весь «неправильный» период (но не более, чем за 3 года), то с марта перерасчет можно будет сделать только за 3 месяца.

Если ошибка произошла из-за недостоверных сведений потребителя, будут перерасчитывать за весь период (но не больше чем за 3 года).

6. Дистанционный учет

Если в доме можно дистанционно снимать показания приборов индивидуального учета коммунальных услуг, то теперь пользователю не придется снимать показания счетчиков. За него это будет делать система.

7. Общежитие

Для тех, кто живет в общежитии плата за техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений, возмещение расходов на электроэнергию, потребленную на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (в т.ч. лифтов), будет учитываться не по количеству зарегистрированных человек, а по количеству граждан, указанных в договоре найма (учитываются даже выбывшие).


 
 
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С марта плата за жилищно-коммунальные услуги в Беларуси будет начисляться по новым правилам, пишут «Витебские Вести». Чего конкретно коснутся эти изменения?
 
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