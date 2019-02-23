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Мингорисполком берется за кондиционеры и спутниковые тарелки
Спутниковые тарелки и кондиционеры не должны уродовать фасады зданий на центральных и каркасных улицах города. Об этом, как передает корреспондент агентства
— Наша цель — эстетизация городской среды. Ржавые антенны на фасадах не украшают Минск. Потому от районных администраций, жилищных организаций, архитекторов нужны взвешенные решения, предложения эффективных подходов и методов очистки домов на центральных и каркасных улицах от спутниковых антенн и кондиционеров, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
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Спутниковые тарелки и кондиционеры не должны уродовать фасады зданий на центральных и каркасных улицах города. Об этом, как передает корреспондент...
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