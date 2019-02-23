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Мингорисполком берется за кондиционеры и спутниковые тарелки

24.02.2019 10:48 — Разное | Партизан  
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Спутниковые тарелки и кондиционеры не должны уродовать фасады зданий на центральных и каркасных улицах города. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», шла речь в Мингорисполкоме на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

— Наша цель — эстетизация городской среды. Ржавые антенны на фасадах не украшают Минск. Потому от районных администраций, жилищных организаций, архитекторов нужны взвешенные решения, предложения эффективных подходов и методов очистки домов на центральных и каркасных улицах от спутниковых антенн и кондиционеров, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

 
Теги: Минск
 
 
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Спутниковые тарелки и кондиционеры не должны уродовать фасады зданий на центральных и каркасных улицах города. Об этом, как передает корреспондент...
 
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