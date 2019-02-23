ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня – день рождения Рыгора Бородулина

24.02.2019 10:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Народному поэту исполнилось бы 84 года.

Рыгор Бородулин родился 24 февраля 1935 года в деревне Вересовка (теперь - Городок) Ушачского района Витебской области.


Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (1959). Почетный доктор Белгосуниверситета.

Работал в периодической печати, издательствах «Беларусь», «Мастацкая літаратура».

Поэт, переводчик, печатается с 1953. Издал около 70 книг лирики, сатиры, литературно-критических статей, эссе, переводов, сборников для детей. Первая книга – «Маладзік над стэпам» (1959).

Творчеству Бородулина присущи разнообразие жанров, образно-стилистических средств, яркая метафоричность, тонкий психологизм, богатая языковая палитра. Шедевры устного народного творчества, усвоенные с детства, стали той благодатной почвой, на которой произросла неповторимая творческая индивидуальность.

Перевел на белорусский язык пьесу «Вей, ветерок!» Я.Райниса (1980), сборники произведений «Голубой звон Гренады» Гарсия Лорки (1975), «Мелодия калины» И.Драча (1981), «Ветролист» Г.Мистраль (1984), «Рубаи» Омара Хайяма (1989); «Слово о полку Игореве» (1986), а также отдельные произведения Шекспира, Байрона, Неруды, Гильена, Мицкевича, Броневского, Есенина, Гамзатова и др. Произведения Бородулина изданы на 11 языках мира.

Он перевел на белорусский язык в том числе и книгу Ионна Павла II.


Бородулину приписывается авторство поэм «Сказ пра Лысую гару» и «Лука Мудзішчаў», которые «пошли в народ» анонимно.

Летом 2006 года в издательстве «Радиола-плюс» вышел сборник избранной поэзии «Руны Перуновы». В 2006 году был номинантом Нобелевской премии в области литературы.

Народный поэт Беларуси (1992). Почетный гражданин Ушачского района.

Один из создателей и активных участников Белорусского ПЕН-центра (1989), его президент (с 1990), вице-президент (с 1999), член правления Белорусского фонда Сороса (1995 – 1997), член Сойма Белорусского народного фронта (с 1989).

Награды: премия Ленинского комсомола Беларуси (1976), Государственная премия Беларуси имени Янки Купалы (1976), орден «Знак Почета», орден Латвии «Три звезды» (1997), медали.

В составе государственной делегации БССР принимал участие в работе 39-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1984).

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народному поэту исполнилось бы 84 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно о состоянии госпитализированного Георгия Данелия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика