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Глава российского МИД о перспективах объединения Беларуси и России: У нас очень простая позиция

24.02.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции поможет достижению договоренностей между странами.


Фото: kremlin.ru.

Во время одного из интервью журналист спросил, как Лавров оценивает слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь готова объединиться с Россией?

«Готова ли Россия к такому шагу?», — спросил журналист у Лаврова.

«Вокруг этого вопроса слишком много эмоций, журналисты многое додумывают и дописывают. У нас очень простая позиция, и она разделяется президентом Беларуси Александром Лукашенко. Есть договор о создании Союзного государства Беларуси и России, в нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации», — сказал Лавров.


Как отметил российский министр, рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть, насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены, и что требуется сделать, учитывая современное состояние развития государств.

«Ровно об этом и идет речь, поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Беларусь», — сказал Лавров.


 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции поможет достижению договоренностей между...
 
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