Михаил Захаров: казахи впереди нас уже по всем показателям. Еще года два назад мы их не ставили ни во что

- Как расцениваете шансы сборной Беларуси на возвращение в элиту?





- Шанс есть. Очень слабый. Но он есть. Понятно, что казахи впереди нас уже по всем показателям. Еще года два назад мы их не ставили ни во что. Сегодня, вы видите, молодежная сборная выполнила задачу, Континентальный кубок выиграла их команда (где наша с треском провалилась). Поэтому не сомневаюсь, что и их национальная сборная будет первой.



