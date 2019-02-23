Президент Польши обеспокоен угрозой суверенитету Беларуси

«У нас с госпожой президентом вызывает озабоченность, будет сохраняться или углубляться суверенитет Беларуси, когда идет речь о ее восточном соседе, который, к сожалению, в последние годы проявляет явные имперские тенденции. Это углубляет конкретную угрозу для нашей части Европы», — заявил Дуда, передает Interia.pl.





Он также заявил, что позиции президентов сходятся в отношении ситуации в Украине. По его словам, Россия должна покинуть Крым и Донбасс.





Дуда подчеркнул, что Польша и Литва пытаются ответить на угрозы современности, в том числе за счет энергетического сотрудничества. По его словам, Польша и Литва против строительства газопровода «Северный поток-2».





«Мы считаем, что это ухудшит ситуацию с энергетической безопасностью не только в Польше и Литве, но и в ЕС целом, т.к усилит зависимость от одного поставщика», — отметил президент.