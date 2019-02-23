ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Места расстрелов в Беларуси: мемориал или забвение

24.02.2019 10:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Жители Бреста требуют запрещать стройки в местах массовых захоронений. Эксперты видят корень проблемы в засекреченности в РБ ряда архивных материалов о жертвах сталинских репрессий.

Места расстрелов в Беларуси: мемориал или забвение
В начале 2019 года во время строительства жилого комплекса в центре Бреста были обнаружены многочисленные останки узников еврейского гетто времен нацистской оккупации. В один из январских дней экскаватор поднял на поверхность первые фрагменты останков, пишет "Немецкая волна".

Котлован на месте расстрельной ямы

Как сообщили в Брестском горисполкоме, сразу после обнаружения останков строительные работы на объекте были приостановлены. Для проведения раскопок по запросу властей в город прибыли специалисты 52-го специализированного поискового батальона Министерства обороны РБ. По заключению экспертов, давность захоронения составляет более 50 лет. С каждым днем количество обнаруженных останков увеличивается. Согласно последним данным, речь может идти уже о 600 человеках, однако эти цифры далеко не окончательные.

По словам старшего инспектора отдела культуры Брестского горисполкома Аллы Кондак, в период нацистской оккупации на этой территории в центре города размещалось гетто. Характер найденных в этом году останков - с пулевыми отверстиями в черепах - с большой долей вероятности свидетельствует, что в вырытом под строительство котловане находилась расстрельная яма.

К белорусским архивам доступа нет?

Найденные в Бресте останки снова напомнили об актуальной для Беларуси проблеме доступа к информации о местах массовых захоронений. В Брестском горисполкоме подтвердили, что в квартале, где в годы войны располагалось гетто, неоднократно находили человеческие останки, которые впоследствии были перезахоронены в братские могилы.

То же самое планируется сделать и сейчас, после завершения всех поисковых работ. Вместе с тем, власти города уверяют, что не располагают информацией по поводу новых мест расстрелов, поскольку о них нет упоминаний в архивах.

Однако с этой версией не согласна искусствовед и специалист в области архитектуры Ирина Лавровская. "Подробную карту таких мест с указанием захоронений местные краеведы обнародовали еще в начале 2000-х годов, но власти выбрали путь замалчивания информации, объясняя это обеспокоенностью, чтобы захоронения не привлекли внимание "черных копателей" и мародеров", - рассказала DW Лавровская. По ее предположениям, собранные сведения о преступлениях нацистских оккупантов в период войны хранятся в архивах белорусского КГБ, но они до сих пор недоступны для исследователей.


О сталинских репрессиях в Беларуси принято молчать

Как отмечает историк Игорь Мельников, в Минске и других регионах Беларуси нередко обнаруживают захоронения, в том числе и еврейские, о которых ранее ничего не было известно. Что же касается архивных документов времен оккупации, то их особо не скрывают. Об этом можно судить по недавно открытому мемориалу на месте лагеря смерти в деревне Тростенец  в окрестностях Минска и изданию нового сборника, посвященного трагедии Хатыни. "Куда больше проблем возникает с документами, связанными с периодом сталинских репрессий: здесь действительно многое засекречено, и получить к ним доступ практически невозможно", - отмечает Мельников.

Даже установление памятных знаков в местах, где покоятся жертвы террора 30-х годов прошлого столетия на территории Беларуси, порой превращается в серьезную проблему. К примеру, на Кобыляцкой горе около города Орша еще в 1982 году были найдены останки людей с пулевыми отверстиями в затылках. Комиссия из числа представителей силовых структур и прокуратуры тогда официально признала, что речь идет о расстрелах, которые производили сотрудники НКВД.

В начале 1990-х годов по решению Оршанского райисполкома найденные останки перезахоронили, но в дальнейшем отношение местных властей к этой теме сильно изменилось. Теперь активисты общественной инициативы "Кобыляки. Расстреляны в Орше" добиваются установления памятного знака, причем готовы самостоятельно найти деньги на его изготовление. В ответ власти затребовали документальное подтверждение того, что расстрелы производились именно на этом месте.


Мемориал узникам гетто как альтернатива стройке

Что касается ситуации в Бресте, то информация о массовом захоронении в центре города вызвала бурную дискуссию среди местных жителей. В интернете начат сбор подписей под электронной петицией, в которой содержится призыв запретить строительство в местах массовых расстрелов узников гетто. Авторы петиции призывают "не допустить очередного акта вандализма и неуважения к жертвам геноцида".

Противники строительства жилья в этом районе Бреста в качестве варианта рассматривают возможность обустройства мемориального парка или сквера, а также создания здесь памятника и музея жертвам нацизма из числа местных жителей. Обращение по поводу перспектив данной территории планируется направить не только белорусским властям, но и в Германию.

"Есть идея к депутатам бундестага ФРГ с просьбой профинансировать возведение такого мемориального комплекса в Бресте", - сообщил общественный активист Виталий Казак. По его словам, местные власти должны пойти на корректировку своих планов, и это будет с пониманием встречено общественностью.



 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Бреста требуют запрещать стройки в местах массовых захоронений. Эксперты видят корень проблемы в засекреченности в РБ ряда архивных материалов о жертвах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украину на Евровидении-2019 представит MARUV. 5 фактов об артистке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика