Места расстрелов в Беларуси: мемориал или забвение

"Немецкая волна" . В начале 2019 года во время строительства жилого комплекса в центре Бреста были обнаружены многочисленные останки узников еврейского гетто времен нацистской оккупации. В один из январских дней экскаватор поднял на поверхность первые фрагменты останков, пишет





Котлован на месте расстрельной ямы





Как сообщили в Брестском горисполкоме, сразу после обнаружения останков строительные работы на объекте были приостановлены. Для проведения раскопок по запросу властей в город прибыли специалисты 52-го специализированного поискового батальона Министерства обороны РБ. По заключению экспертов, давность захоронения составляет более 50 лет. С каждым днем количество обнаруженных останков увеличивается. Согласно последним данным, речь может идти уже о 600 человеках, однако эти цифры далеко не окончательные.





По словам старшего инспектора отдела культуры Брестского горисполкома Аллы Кондак, в период нацистской оккупации на этой территории в центре города размещалось гетто. Характер найденных в этом году останков - с пулевыми отверстиями в черепах - с большой долей вероятности свидетельствует, что в вырытом под строительство котловане находилась расстрельная яма.





К белорусским архивам доступа нет?

Найденные в Бресте останки снова напомнили об актуальной для Беларуси проблеме доступа к информации о местах массовых захоронений. В Брестском горисполкоме подтвердили, что в квартале, где в годы войны располагалось гетто, неоднократно находили человеческие останки, которые впоследствии были перезахоронены в братские могилы.

То же самое планируется сделать и сейчас, после завершения всех поисковых работ. Вместе с тем, власти города уверяют, что не располагают информацией по поводу новых мест расстрелов, поскольку о них нет упоминаний в архивах.

Однако с этой версией не согласна искусствовед и специалист в области архитектуры Ирина Лавровская. "Подробную карту таких мест с указанием захоронений местные краеведы обнародовали еще в начале 2000-х годов, но власти выбрали путь замалчивания информации, объясняя это обеспокоенностью, чтобы захоронения не привлекли внимание "черных копателей" и мародеров", - рассказала DW Лавровская. По ее предположениям, собранные сведения о преступлениях нацистских оккупантов в период войны хранятся в архивах белорусского КГБ, но они до сих пор недоступны для исследователей.









О сталинских репрессиях в Беларуси принято молчать

Как отмечает историк Игорь Мельников, в Минске и других регионах Беларуси нередко обнаруживают захоронения, в том числе и еврейские, о которых ранее ничего не было известно. Что же касается архивных документов времен оккупации, то их особо не скрывают. Об этом можно судить по недавно открытому мемориалу на месте лагеря смерти в деревне Тростенец в окрестностях Минска и изданию нового сборника, посвященного трагедии Хатыни. "Куда больше проблем возникает с документами, связанными с периодом сталинских репрессий: здесь действительно многое засекречено, и получить к ним доступ практически невозможно", - отмечает Мельников.

Даже установление памятных знаков в местах, где покоятся жертвы террора 30-х годов прошлого столетия на территории Беларуси, порой превращается в серьезную проблему. К примеру, на Кобыляцкой горе около города Орша еще в 1982 году были найдены останки людей с пулевыми отверстиями в затылках. Комиссия из числа представителей силовых структур и прокуратуры тогда официально признала, что речь идет о расстрелах, которые производили сотрудники НКВД.

В начале 1990-х годов по решению Оршанского райисполкома найденные останки перезахоронили, но в дальнейшем отношение местных властей к этой теме сильно изменилось. Теперь активисты общественной инициативы "Кобыляки. Расстреляны в Орше" добиваются установления памятного знака, причем готовы самостоятельно найти деньги на его изготовление. В ответ власти затребовали документальное подтверждение того, что расстрелы производились именно на этом месте.









Мемориал узникам гетто как альтернатива стройке

Что касается ситуации в Бресте, то информация о массовом захоронении в центре города вызвала бурную дискуссию среди местных жителей. В интернете начат сбор подписей под электронной петицией, в которой содержится призыв запретить строительство в местах массовых расстрелов узников гетто. Авторы петиции призывают "не допустить очередного акта вандализма и неуважения к жертвам геноцида".

Противники строительства жилья в этом районе Бреста в качестве варианта рассматривают возможность обустройства мемориального парка или сквера, а также создания здесь памятника и музея жертвам нацизма из числа местных жителей. Обращение по поводу перспектив данной территории планируется направить не только белорусским властям, но и в Германию.

"Есть идея к депутатам бундестага ФРГ с просьбой профинансировать возведение такого мемориального комплекса в Бресте", - сообщил общественный активист Виталий Казак. По его словам, местные власти должны пойти на корректировку своих планов, и это будет с пониманием встречено общественностью.



