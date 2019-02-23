Большая зарплата и маленькая ответственность: о какой работе мечтают белорусы?

Какие проблемы больше всего волнуют белорусов и на чьих плечах, по их мнению, лежит ответственность за их благополучие, показало«Экономические ценности населения Беларуси в 2018 году», пишет

Главные проблемы – экономические

Экономические проблемы в жизни белорусов превышают по значению все остальные.

Деньги у белорусов в основном ассоциируются с работой, зарплатой и возможностями. При этом с деньгами ассоциируют доллары и евро и намного меньше белорусские рубли.

— Нахождение экономических проблем в топе говорит о том, что почти для половины населения они — наиболее болезненные и заметные. Первая проблема — рост цен — естественно, прикладная. Но безработица, низкий уровень доходов, высокие цены на жилищно-коммунальные услуги — это касается многих и вызывает у людей существенные опасения, — объясняет автор исследования социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан.

— Многие говорят, что деньги – это возможности. Но одновременно много и тех, кто отмечает, что это средство выживания и что денег не хватает. И это свидетельствует о том, в каком состоянии находятся доходы белорусов, — рассказывает Дарья Урбан.





Примерно для половины населения главная причина работать — материальное обеспечение. На втором месте необходимость содержать семью, а на третьем — позиция, что работать должны все. Больше всего белорусы хотели бы поменять в своей работе оплату труда. Меньше всего — получить больше ответственности и возможности проявлять инициативу.





Наиболее активной позицией относительно работы обладают люди в возрасте от 18 до 29 лет. Чем старше респонденты, тем больше среди них людей с низкой мотивацией. Больше всего людей, предпочитающих денежную, но при этом ненапряженную работу среди возрастной группы от 30 до 44 лет. Гарантии и удобство важнее всего для старшего поколения.