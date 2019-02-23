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Остаться в живых. Лишенная гуманитарной помощи Венесуэла оказалась на грани катастрофы
Несколько зоопарков заявили о десятках случаев краж животных ради мяса.
Толпы венесуэльцев в очереди за бесплатными обедами в приграничном колумбийском городке Кукута
Венесуэльцы отчаянно пытаются выжить в условиях острого дефицита еды и товаров первой необходимости, пишет журнал
Роза Альварез вот уже месяц находится в колумбийском городке Кукута на границе с ее родной Венесуэлой. Стоя в очереди за бесплатным обедом с такими же, как она, венесуэльскими бедняками, Альварез рассуждает о главном - ситуации в ее стране, переживающей острейший политический и экономический кризис.
"Мадуро говорит, что мы не должны просить еду, но посмотрите, что нам приходится делать прямо сейчас", - возмущена Альварез. Чтобы выжить, она вынуждена была оставить родной городок Маракай неподалеку от Каракаса.
Власти США, зная о том, что венесуэльцы в поисках элементарных продуктов питания едут в соседние страны, отправляют в Кукуту и некоторые другие приграничные населенные пункты Колумбии самолеты с гуманитарной помощью. Местные власти размещают продукты и медикаменты для нуждающихся на складах, однако переправить их через границу вглубь Венесуэлы не могут.
Ее президент Николас Мадуро, которого в январе парламент признал узурпатором из‑за массовых фальсификаций на выборах, отрицает продовольственный кризис в стране и отказывается принимать помощь от США и соседних государств, признавших лидером Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо. Также Мадуро обвиняет Вашингтон в “империалистическом заговоре” против своего режима.
По его приказу в Венесуэле заблокированы ключевые морские и воздушные границы, перекрыты мосты в приграничных городах. Все эти объекты контролируют военные, принявшие сторону Мадуро.
В целом Гуайдо признали лидером Венесуэлы более полусотни государств, включая США и ряд стран Европы. Еще около 50 стран - членов ООН поддержали Мадуро. Среди них Россия, Куба и Китай, чьи гуманитарные грузы теперь беспрепятственно прибывают в Венесуэлу. Москва и Пекин - главные кредиторы южноамериканского государства: за последние 13 лет Кремль одолжил Венесуэле $ 15 млрд, тогда как объем китайских кредитов достиг $ 62 млрд.
Несмотря на огромные суммы международных займов, экономический кризис в стране продолжает набирать обороты. Начиная с 2013 года, когда Мадуро занял президентский пост, экономика Венесуэлы ужалась вдвое, а уровень добычи нефти — ключевого экспортного товара и источника валютной выручки — достиг своего минимума за последние 70 лет.
С тех пор 3 млн жителей 30‑миллионной страны покинули родину, тогда как 90 % оставшихся оказались за чертой бедности. Они страдают от дефицита лекарств и товаров первой необходимости, причем готовы на самые отчаянные поступки ради того, чтобы достать еды. Так, несколько зоопарков заявили о десятках случаев краж животных ради мяса.
Не имея возможности прокормить домашних питомцев, венесуэльцы начали избавляться от собак. А заключенные признаются, что едят крыс и голубей, чтобы избежать голодной смерти.
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Несколько зоопарков заявили о десятках случаев краж животных ради мяса.
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