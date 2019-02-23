Остаться в живых. Лишенная гуманитарной помощи Венесуэла оказалась на грани катастрофы





Толпы венесуэльцев в очереди за бесплатными обедами в приграничном колумбийском городке Кукута





НВ . Президент страны перекрыл дорогу гуманитарной помощи из‑за рубежа. Венесуэльцы отчаянно пытаются выжить в условиях острого дефицита еды и товаров первой необходимости, пишет журнал. Президент страны перекрыл дорогу гуманитарной помощи из‑за рубежа.





Роза Альварез вот уже месяц находится в колумбийском городке Кукута на границе с ее родной Венесуэлой. Стоя в очереди за бесплатным обедом с такими же, как она, венесуэльскими бедняками, Альварез рассуждает о главном - ситуации в ее стране, переживающей острейший политический и экономический кризис.





"Мадуро говорит, что мы не должны просить еду, но посмотрите, что нам приходится делать прямо сейчас", - возмущена Альварез. Чтобы выжить, она вынуждена была оставить родной городок Маракай неподалеку от Каракаса.





Власти США, зная о том, что венесуэльцы в поисках элементарных продуктов питания едут в соседние страны, отправляют в Кукуту и некоторые другие приграничные населенные пункты Колумбии самолеты с гуманитарной помощью. Местные власти размещают продукты и медикаменты для нуждающихся на складах, однако переправить их через границу вглубь Венесуэлы не могут.





Ее президент Николас Мадуро, которого в январе парламент признал узурпатором из‑за массовых фальсификаций на выборах, отрицает продовольственный кризис в стране и отказывается принимать помощь от США и соседних государств, признавших лидером Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо. Также Мадуро обвиняет Вашингтон в “империалистическом заговоре” против своего режима.





По его приказу в Венесуэле заблокированы ключевые морские и воздушные границы, перекрыты мосты в приграничных городах. Все эти объекты контролируют военные, принявшие сторону Мадуро.



