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Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией

24.02.2019 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией

Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией и высылает сотрудников колумбийского посольства из Каракаса.

Как сообщает Reuters, президент Венесуэлы Николас Мадуро на состоявшемся митинге объявил об разрыве дипломатических отношений с "фашистским режимом" Колумбии.

«Наше терпение исчерпано, мы не можем больше мириться с тем, что территория Колумбии используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии», - заявил Николас Мадуро.

Посол Колумбии в стране и дипломаты будут высланы в течение 24 часов.

Ранее 23 февраля на границе с Колумбией началось развертывание лояльных Мадуро сил армии. Обострение произошло в связи с продолжающимися попытками оппозиции доставить в страну гуманитарную помощь.

Грузовики пытаются прорваться в страну со стороны Колумбии и Бразилии. Первый грузовик с гумпомощью из Бразилии натолкнулся на военное оцепление и был вынужден вернуться обратно, сообщали бразильские СМИ. Однако позднее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо, возглавляющий оппозицию, сообщил, что машины с грузами все же попали на территорию Венесуэлы.

Позже СМИ Венесуэлы сообщили, что один из грузовиков был сожжен военными. Пострадали не менее 10 человек.

 
 
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Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией и высылает сотрудников колумбийского посольства из Каракаса.
 
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