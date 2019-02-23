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Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией
24.02.2019 11:19 — Разное | Ежедневник
Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией и высылает сотрудников колумбийского посольства из Каракаса.
Как сообщает Reuters, президент Венесуэлы Николас Мадуро на состоявшемся митинге объявил об разрыве дипломатических отношений с "фашистским режимом" Колумбии.
«Наше терпение исчерпано, мы не можем больше мириться с тем, что территория Колумбии используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии», - заявил Николас Мадуро.
Посол Колумбии в стране и дипломаты будут высланы в течение 24 часов.
Ранее 23 февраля на границе с Колумбией началось развертывание лояльных Мадуро сил армии. Обострение произошло в связи с продолжающимися попытками оппозиции доставить в страну гуманитарную помощь.
Грузовики пытаются прорваться в страну со стороны Колумбии и Бразилии. Первый грузовик с гумпомощью из Бразилии натолкнулся на военное оцепление и был вынужден вернуться обратно, сообщали бразильские СМИ. Однако позднее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо, возглавляющий оппозицию, сообщил, что машины с грузами все же попали на территорию Венесуэлы.
Позже СМИ Венесуэлы сообщили, что один из грузовиков был сожжен военными. Пострадали не менее 10 человек.
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Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией и высылает сотрудников колумбийского посольства из Каракаса.
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