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Как и где минчане встречали Макса Коржа. Реальные истории

24.02.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
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11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой». Читателям TUT.BY предлагается рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Публикуем первые истории. И напоминаем, что конкурс продолжается: вы можете присылать свои фото до 28 февраля включительно. Сегодня у нас истории встречи с Максом Коржом.

Подробнее об условиях участия в конкурсе и требованиях к рассказам вы можете прочитать здесь.

Елена и встреча с Максом Коржом в деревне у бабушки








Елена родом из Светлогорска. И так вышло, что ее мама и бабушка Макса Коржа живут в одной деревне.

— На Пасху у нас на Брестчине собираются все родственники, — рассказывает Елена. — Вот и мы приехали всей семьей. Мы знакомы с бабушкой Максима, от нее узнали, что рэпер приедет в воскресенье поздно вечером и останется ночевать в деревне. Мы отложили поездку домой и остались, чтобы с ним увидеться. Все утро ждали, когда же позвонит баба Люба и скажет, что Макс проснулся. В 11 утра она позвонила, сказала, что он завтракает и можно приходить. И вот мечта моего сына осуществилась: он сфотографировался с Максом Коржом. Пока делали фото, вспомнили, как дружили с Максимом в детстве, бегали вместе по лужам, когда были в деревне.

Артем и встреча с Коржом на Зыбицкой


Эта встреча случилась в августе 2017 года. Макс Корж снимал клип на трек «Оптимист». Но Артем не знал об этом, когда оказался с друзьями на Зыбицкой.

— Я заметил большое количество людей в олимпийках, но не придал этому значения. Подумал только, что это очень в духе Коржа, мало ли, фанатская сборка. Я иду по набережной — и вдруг мимо пробегает парень с рацией, похожий на Макса Коржа. Я подумал «Странно. Если это Корж, то почему он убегает?» И пошел дальше. И тут вижу: на мосту собирается компания ребят в олимпийках и активно жестикулирует в сторону кустов. И тут из-за кустов выходит тот бегущий парень с рацией — это реально был Макс Корж.

Артем подошел к компании, которая двигалась навстречу Коржу. Тот помахал им, поздоровался и попросил провести его до церкви, оцепив с разных сторон, чтобы не набежали остальные фанаты.

— Мы ставим Максима в центр, окружаем его плотно (нас было человек 10) и ведем к назначенному месту. Пока идем, Макс спрашивает, кому сколько лет. Я говорю — 26. Макс удивляется, на что я ответил, что, чем старше становишься, тем больше начинаешь понимать и любить его творчество. «Согласен, — говорит Корж. — А еще через десять лет мы будем под них рыдать».

Около церкви Макса уже ждал другой человек с рацией. Рэпер попросил парней не фотографировать его, чтобы не привлекать внимания. Но Артему удалось сделать один кадр.

— Максим сидит на корточках с тобой в темном углу, и ты обсуждаешь с ним его будущий клип, который, как выяснилось, он снимает в этот вечер на Зыбе. Этот момент по-настоящему прекрасен.

Максим и встреча с Коржом в Севастополе


Максим родом из Гомеля, ему 28 лет. Встреча с Коржом случилась у него в 2014 году в Севастополе. К тому времени гомельчанин побывал уже на пяти концертах рэпера в ближайших столицах и решил совместить следующий поход на выступление музыканта с поездкой в отпуск на Черное море.

— Концерт, как всегда, был феерически крутой, — рассказывает Максим. — Зал был битком набит, а нас распирала гордость за то, что Корж — именно белорус, который «разрывает» севастопольскую публику. После концерта мы пошли на пляж. Клуб, в котором был концерт, находится прямо на берегу моря. И когда мы шли, я увидел Макса. Он прогуливался по набережной, и тут мы его атаковали. Рассказали, что сами из Гомеля, он был рад видеть земляков. Признался, что вышел подышать воздухом после концерта. На тот момент его уже искали концертный директор и охрана клуба, они нас увидели и сразу забрали его.

Напоминаем, что вы еще можете поучаствовать в конкурсе.

Условия конкурса:

— до 28 февраля включительно присылайте на почту efremenko@tutby.com свое фото со звездой и историю этого снимка в прикрепленном файле в формате .doc или .docx. В теме письма сделайте пометку «Фото со звездой»;

— не ущемляйте себя в рассказе — интересным может оказаться все. Как давно вам нравится этот человек (или вы просто случайно встретили его в очереди)? Как это произошло? Смогли ли вы пообщаться и о чем был этот разговор? Любые детали помогут рассказать историю ярче;

— в письме необходимо указать свои имя, возраст, название населенного пункта, номер телефона, а также концерт (фестиваль, другое культурное мероприятие), который вы мечтаете посетить в Беларуси в 2019 году.

Лучшие истории мы опубликуем на портале. Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования.

Среди опубликованных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего. Победитель будет выбираться на портале в последний уик-энд марта, с 29-го по 31-е. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования, — по 28 марта 2019 года (включительно). Победитель будет объявлен во вторник, 2 апреля.

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Теги: Гомель
 
 
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11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой».
 
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