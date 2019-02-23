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Почти 1000 большегрузов не могут выехать из Беларуси

24.02.2019 11:58 — Разное | БДГ  
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На белорусско-литовской границе ожидают очереди на выезд более 680 фур, на границе с Латвией – 140, в Польшу не могут выехать свыше 100 большегрузов.

Информация об этом размещена на официальном сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 12:00, на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 250 фур, в «Привалке» - 190, «Котловке» - 120, «Беняконях» - 120.

На белорусско-латвийском направлении в «Урбанах» более 70, и «Григоровщине» - более 60 фур.

В Польшу пытаются выехать более 100 большегрузов: в «Брузгах» стоят более 60 фур, в «Козловича» - более 40, в «Берестовице» - 10.

Напомним, в литовской таможенной службе сообщали, что 23 февраля с 10.00 до 21.00 (ориентировочно) по белорусскому времени, в информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов. Возможно, работы еще не закончены.

 
 
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На белорусско-литовской границе ожидают очереди на выезд более 680 фур, на границе с Латвией – 140, в Польшу не могут выехать свыше 100 большегрузов.
 
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