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«Волна» вышла из отпуска

24.02.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Весна не за горами, а вместе с ней приближается и время большого футбола. ФК «Волна-Пинск» уже приступил к реализации абонементов на все свои домашние игры.

  Одновременно с проведением активных тренировочных занятий главная городская футбольная команда определилась и с программой спарринговых матчей. Календарь игр сродни мини-чемпионату. Так, на днях «бело-синие» неплохо выступили против резервного состава брестского «Динамо» — 4:2. Как и ожидалось, жестким выдался поединок с прошлогодним лидером чемпионата среди команд первой лиги мозырской «Славией». Счет игры 0:5 в пользу гостей. На 27 февраля запланирована встреча со столичной командой «НФК». Есть договоренности принять ФК «Рух» (Брест), «ЮАС» (Житковичи), «Слоним-2017».

  Напомним, с января тренерский штаб «Волны» возглавил иногородний футбольный специалист О.И.Король. Как тут не прислушаться к народной мудрости, которая гласит, что со стороны всегда виднее, как поступать. Прошлогодний кризис не должен повториться. Задача только одна — вести команду вперед. Олег Иванович признался, что верит в ее игровой потенциал и пинский характер. Это хорошо, но еще нужно собрать силы, которые смогут принести нужные плоды. Продолжается просмотр потенциальных новобранцев. Заключены контракты с тремя игроками, прежде выступавшими за ФК «Слоним-2017». Они усилят оборонительную линию. Ранее в качестве старшего тренера в команду вернулся Вадим Александрович Беленко. 

  Подробности подготовки и участия команды в соревновательном сезоне освещает официальный сайт ФК «Волна-Пинск»: http://www.fcvolna-pinsk.by. Там всегда свежая и компетентная информация.

  Готовьтесь стать болельщиками на каждом матче с участием наших футболистов!

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
 
Теги: Брест
 
 
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  Весна не за горами, а вместе с ней приближается и время большого футбола. ФК «Волна-Пинск» уже приступил к реализации абонементов на все свои домашние игры.  ...
 
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