Налоговые доходы бюджета Могилевской области за январь выросли на 13,7% до Br125,9 млн

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь 2019 года составили Br125,9 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления налога на добавленную стоимость – Br49,9 млн (39,7%), подоходного налога – Br36,6 млн (29,1%), налога при упрощенной системе налогообложения – Br12,2 млн (9,7%), акцизов – Br8,1 млн (6,5%).

В структуре налоговых поступлений лидируют организации государственного сектора экономики - на их долю приходится 49,8% общих поступлений (Br62,7 млн.). Организации негосударственного сектора внесли в бюджет Br50 млн (39,8%), индивидуальные предприниматели - Br10,1 млн (8%), физические лица — Br3 млн (2,4%),

В топ-10 крупнейших плательщиков вошли ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", РУП "Могилевэнерго", ЗАО "Бобруйский бровар", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, Могилевский филиал РУП "Белтелеком", СООО "Оазис Груп", ОАО "Стройтрест N12" Управляющая компания Холдинга "СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ", Филиал "Бобруйский Торговый центр "Корона", ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения". Удельный вес их платежей составил 17,4% общих поступлений в бюджет области.