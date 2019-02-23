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В Лос-Анджелесе вручат премии "Оскар"

24.02.2019 10:44 — Разное | Интерфакс  
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В Лос-Анджелесе пройдет 91-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук.

Статуэтки "золотых рыцарей" вручат в воскресенье вечером (в ночь на понедельник по московскому времени) в театре "Долби".

Впервые за 30 лет на церемонии не будет главного ведущего. Предполагалось, что эту роль исполнит Кевин Харт, но в декабре из-за скандала, связанного с гомофобными высказываниями актера, он решил отказаться от этой миссии.

Награждать победителей будут их коллеги по цеху - Крис Эванс, Дэниел Крейг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Хавьер Бардем, Джеймс МакЭвой и другие.

Паузы между номинациями будут заполнять музыкальные номера с композициями из фильмов-номинантов. Среди них заявлены Кендрик Ламар с композицией из "Черной пантеры", британская группа Queen (вместе с Адамом Ламбертом в качестве фронтмена) из "Богемской рапсодии", Брэдли Купер и Леди Гага из "Звезда родилась". Символично, что певица, чьё настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, взяла свой псевдоним, вдохновившись именно группой Queen и их песней "Radio Gaga".

Номинанты

Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Рома" мексиканца Альфонса Куарона и "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса - по 10 у каждой.

Обе картины представлены в главной категории "Лучший фильм". Также в эту номинацию попали "Черная пантера", "Черный Клановец", "Зеленая книга", "Богемская рапсодия", "Власть", "Звезда родилась".

За звание лучшего режиссера будут бороться Спайк Ли, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, Адам МакКей.

В номинации "Лучший актер" представлены Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зелёная Книга"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности").

Лучшей актрисой могут стать Оливия Колман, Леди Гага, Мелисса МакКарти, Ялица Апарисио, Гленн Клоуз. У последней самое большое количество номинаций (шесть) за карьеру.

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Махершала Али (два года назад он уже получил "Оскар" за главную роль в картине "Лунный свет"), Адам Драйвер, Сэм Рокуэлл, Сэм Эллиотт, Ричард Грант.

Лучшей актрисой второго плана могут стать Эми Адамс, Эмма Стоун, Рейчел Вайс, Реджина Кинг, Марина де Тавира.

В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" попали "Рома" Альфонсо Куарона, японская лента "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, польский фильм Павла Павликовского "Холодная война", ливанский проект "Капернаум" Надин Лабаки, немецкая картина "Работа без автора" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка.

О награде

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре "Долби".

 
 
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В Лос-Анджелесе пройдет 91-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук. Статуэтки "золотых рыцарей" вручат в воскресенье...
 
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